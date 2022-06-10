Кто попадает на работу в Администрацию Президента? Ответил Игорь Сергеенко

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.
Слышать людей – одна из задач политического штаба Президента. Глава Администрации на Карла Маркса, 38 не рассиживается. Впрочем, что приятно, наши высшие должностные лица не в турне по заморским берегам ездят, а по трудовым коллективам и регионам. Такой тренд задал Президент: услышать людей, увидеть кадровый потенциал регионов.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы находим, подбираем людей, в том числе на работу в Администрацию Президента. Требование главы государства – находить способных, креативных, патриотичных, профессионально подготовленных людей в регионах и приглашать их на работу, создавать условия, требовать. Ну и создавать условия для работы. А порой эти люди – настоящие профессионалы, работяги, скромные. И мы многих не замечаем. Для этого есть разные формы не просто поиска – подготовка, создание резерва, проверка человека в деле на одном или другом, на третьем участке, прежде чем предложить ему более серьезную работу.
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