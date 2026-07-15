ГАИ раздает воду на дорогах Минска в жару

В связи с жаркой погодой столичная ГАИ проводит профилактические рейды. Внимание не только соблюдению ПДД, но особенностям поведения на дороге в условиях высоких температур, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инспекторы организуют специальные аквапатрули. В подарок – питьевая вода. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям следить за самочувствием, соблюдать питьевой режим и при недомогании останавливаться в тени для отдыха. В салоне автомобиля важно поддерживать комфортную температуру с притоком свежего воздуха, чтобы избежать перегрева.

Татьяна Соколинская, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Жара негативно сказывается на всех участниках дорожного движения. Столичная Госавтоинспекция не остается в стороне. Экипажи ГАИ раздают воду в разных участках Минска, напоминая о том, как себя вести в такие складывающиеся погодные условия и что необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения и учитывать свое здоровье.

Заботиться о своей безопасности и по возможности избегать длительного пребывания на солнце необходимо и пешеходам. Горячий воздух способен искажать свет, что может привести к неверному восприятию расстояния до движущегося транспорта.