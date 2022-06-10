«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Это будет секс или потенциально что-то еще? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

На ваш взгляд, когда завязываются отношения – стадия прелюдии. Я думаю, что так или иначе игра между мужчиной и женщиной происходит. Сколько она, на ваш взгляд, должна длиться, чтобы женщина не прослыла какой-то легкодоступной или еще больше подогрела интерес, желание ее завоевать, чтобы потом оценить эту победу так весомо?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

У меня в Instagram был эфир: секс на первом свидании – а так можно? Мы там зацепили эту тему. Татьяна Савчик:

Я понимаю, что каждая из нас определяет эту стадию ровно так, сколько нужно тебе. Александр Давыденко:

Сама. Татьяна Савчик:

Это самый лучший ответ. Александр Давыденко:

Можно ли, когда можно, сколько морозиться? Есть такое слово молодежное. Татьяна Савчик:

Глазами мужчины?

Александр Давыденко:

В глазах мужчины – тоже у каждого по-разному. Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины в перспективе: это будет секс или потенциально что-то еще. В большинстве случаев мужчины пытаются это определить. То есть не пытаются – они определяют, просто многие объяснить это не могут. Женщины тоже могут себе это позволить Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, в большинстве случаев мужчина смотрит на женщину в первую очередь, как на секс, а не на отношения. Александр Давыденко:

Всегда, да. Но за ним может что-то стоять. Алеся Лакина:

Они об этом не думают до секса. Женщины, ваше мнение. Возможен ли секс на первом свидании?

Анастасия Родионова, косметолог:

Возможен, конечно. Алеся Лакина:

Вы считаете это нормой? Анастасия Родионова:

Я не считаю это нормой. Норма у каждого своя. Я не вижу ничего страшного, потому что женщинам тоже он нужен, начнем с этого. Женщины тоже себе могут это позволить. Может быть, в будущем, после секса, ей этот мужчина будет не нужен совершенно. Она пойдет дальше по своим вопросам. Я считаю, что сейчас время такое. Мы обсуждаем, что мужчин нужно как-то завоевать, а я считаю, что и женщин нужно завоевать, потому что они самодостаточные. И тоже могут попользоваться на самом деле. «Адекватный мужчина будет понимать и благодарить женщину» Алеся Лакина:

Я согласна. Михаил, вы бы строили отношения с девушкой, которая переспала с вами в первый же день?