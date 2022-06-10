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«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?

10 июня 2022 22:18
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Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Это будет секс или потенциально что-то еще?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
На ваш взгляд, когда завязываются отношения – стадия прелюдии. Я думаю, что так или иначе игра между мужчиной и женщиной происходит. Сколько она, на ваш взгляд, должна длиться, чтобы женщина не прослыла какой-то легкодоступной или еще больше подогрела интерес, желание ее завоевать, чтобы потом оценить эту победу так весомо?

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?-1

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
У меня в Instagram был эфир: секс на первом свидании – а так можно? Мы там зацепили эту тему.

Татьяна Савчик:
Я понимаю, что каждая из нас определяет эту стадию ровно так, сколько нужно тебе.

Александр Давыденко:
Сама.

Татьяна Савчик:
Это самый лучший ответ.

Александр Давыденко:
Можно ли, когда можно, сколько морозиться? Есть такое слово молодежное.

Татьяна Савчик:
Глазами мужчины?

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?-4

Александр Давыденко:
В глазах мужчины – тоже у каждого по-разному. Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины в перспективе: это будет секс или потенциально что-то еще. В большинстве случаев мужчины пытаются это определить. То есть не пытаются – они определяют, просто многие объяснить это не могут.

Женщины тоже могут себе это позволить

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, в большинстве случаев мужчина смотрит на женщину в первую очередь, как на секс, а не на отношения.

Александр Давыденко:
Всегда, да. Но за ним может что-то стоять.

Алеся Лакина:
Они об этом не думают до секса. Женщины, ваше мнение. Возможен ли секс на первом свидании?

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?-7

Анастасия Родионова, косметолог:
Возможен, конечно.

Алеся Лакина:
Вы считаете это нормой?

Анастасия Родионова:
Я не считаю это нормой. Норма у каждого своя. Я не вижу ничего страшного, потому что женщинам тоже он нужен, начнем с этого. Женщины тоже себе могут это позволить. Может быть, в будущем, после секса, ей этот мужчина будет не нужен совершенно. Она пойдет дальше по своим вопросам. Я считаю, что сейчас время такое. Мы обсуждаем, что мужчин нужно как-то завоевать, а я считаю, что и женщин нужно завоевать, потому что они самодостаточные. И тоже могут попользоваться на самом деле.

«Адекватный мужчина будет понимать и благодарить женщину»

Алеся Лакина:
Я согласна. Михаил, вы бы строили отношения с девушкой, которая переспала с вами в первый же день?

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?-10

Михаил Косарев, эксперт в сфере красоты и моды:
Возможно.

Алеся Лакина:
То есть вы бы задумались об этом?

Михаил Косарев:
Я вообще много думаю, в принципе. Поэтому я бы, наверное, за первый час очень много чего заметил в поведении, во всем.

Алеся Лакина:
Не было у вас мысли: «Как я могу с ней строить отношения? Она же, возможно, не с одним мной так спала в первый день».

Михаил Косарев:
Я когда-то задавался таким вопросом. Был момент: может не она такая, может я такой? Понимаете?

Татьяна Савчик:
Действительно, может быть, он так обольстил ее.

Михаил Косарев:
Да. То есть, может, я такой, что достоин этого. Почему нет?

«Мужчина определяет в первую встречу, что хочет от этой женщины». Допустим ли секс на первом свидании?-13

Александр Давыденко:
Можно я дополню то, что Михаил говорит? На самом деле умный, зрелый, достойный мужчина, если у него вдруг случилось такое волшебство, по нашим меркам, быстро, в первую встречу, то адекватный мужчина будет понимать и благодарить женщину, что для него это волшебство пришло. Так поступает адекватный и зрелый мужчина. Не очень зрелый мужчина будет считать, что она, наверное, так ведет со всеми. Опять же, как сказал Михаил, это про себя: какой я и как это воспринимаю.

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# Психология # общество # Татьяна Савчик # Александр Давыденко # Алеся Лакина # Анастасия Родионова # Михаил Косарев # Фотофакт

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