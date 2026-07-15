Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск»
Более 50 стран объединил в этом году наш долгожданный и легендарный «Славянский базар в Витебске». Флаги этих государств украшают площадь у Летнего амфитеатра, центральной фестивальной локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И именно здесь сегодня взмыл в небо, пожалуй, самый интернациональный флаг – символ витебской «Славянки», обозначив главный нарратив фестиваля: искусство объединяет народы и помогает находить взаимопонимание без перевода.
Уже завтра, 16 июля, в Витебске пройдет официальная церемония открытия «Славянского базара». Фестивальные позывные прозвучат уже в 35-й раз, но всякий раз этот праздник мира и искусства предстает в новом образе.
Ну и, пожалуй, самая приятная новость этого дня – 130 из 130: таков результат выступления белоруски Елизаветы Цуприк на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск».
Наш корреспондент Диана Головач собрала все факты и эмоции этой фестивальной среды.
Момент, которого с нетерпением ждали все поклонники искусства. На площади у Летнего амфитеатра под громкие аплодисменты подняли флаг «Славянского базара». Юбилейный 35-й фестиваль официально стартовал. А значит, ближайшие дни город на Двине будет говорить на одном понятном каждому языке – искусстве. Читайте здесь.
Только живой звук и сложнейшие партитуры – максимальный накал эмоций сегодня на Международном детском музыкальном конкурсе. Второй день для юных вокалистов стал решающим сражением за главную награду – золотую «Лиру». Свои вокальные данные исполнители демонстрировали в максимально честных условиях без привычной поддержки бэк-вокала и цифровых фонограмм. Самый высокий балл за два конкурсных дня у нашей Елизаветы Цуприк. Белоруска исполнила песню «Мой дом» и покорила жюри.
Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Беларусь):
Это было лучшее мое выступление. Я это могу с уверенностью сказать. Ведь была проделана серьезная, очень большая работа. И я рада, что у меня получилось именно здесь выдать свой максимум.
Пожалуй, самый трогательный момент зрителям подарила главная соперница белоруски – Жасмина Тузелова из Казахстана. Во втором туре девочка вышла на сцену в васильковом платье. Казахстанская вокалистка спела свою конкурсную композицию на белорусском языке.
«Славянский базар» объединяет самые разные культурные жанры, оставаясь верным своему главному девизу «Через искусство к миру и взаимопониманию». Творческий мост в эти дни связал Беларусь с Ближним Востоком. Выставка «Великолепие оманского серебра» открыла зрителям возможность увидеть редкие предметы восточного искусства.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
В искусстве мы не конкуренты ни с одной страной. Напротив, мы хотим себя показать. Когда нас пытаются ограничить или оградить заборами, искусство – это как раз тот ударный инструмент или тот таран, который любые заборы способен преодолеть.
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