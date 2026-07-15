Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск»

Более 50 стран объединил в этом году наш долгожданный и легендарный «Славянский базар в Витебске». Флаги этих государств украшают площадь у Летнего амфитеатра, центральной фестивальной локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно здесь сегодня взмыл в небо, пожалуй, самый интернациональный флаг – символ витебской «Славянки», обозначив главный нарратив фестиваля: искусство объединяет народы и помогает находить взаимопонимание без перевода.

Уже завтра, 16 июля, в Витебске пройдет официальная церемония открытия «Славянского базара». Фестивальные позывные прозвучат уже в 35-й раз, но всякий раз этот праздник мира и искусства предстает в новом образе.

Ну и, пожалуй, самая приятная новость этого дня – 130 из 130: таков результат выступления белоруски Елизаветы Цуприк на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск».