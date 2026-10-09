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Новости по тегу #Государственная политика

Каким будет финансовый 2027-й для белорусов? Разбираем проект бюджета на будущий год
09 октября 2026 16:52

Каким будет финансовый 2027-й для белорусов? Разбираем проект бюджета на будущий год

Единый реестр имущества Беларуси планируют сделать национальной торговой онлайн-площадкой
07 октября 2026 17:13

Единый реестр имущества Беларуси планируют сделать национальной торговой онлайн-площадкой

Профилактика нарушений и штрафные санкции. В МАРТ подвели итоги работы за 9 месяцев
06 октября 2026 07:44

Профилактика нарушений и штрафные санкции. В МАРТ подвели итоги работы за 9 месяцев

В гражданство Беларуси приняты 297 человек
01 октября 2026 17:21

В гражданство Беларуси приняты 297 человек

В Беларуси отметили День пожилых людей! Что государство делает для пенсионеров?
01 октября 2026 17:08

В Беларуси отметили День пожилых людей! Что государство делает для пенсионеров?

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?
30 сентября 2026 17:37

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?

Более 30% белорусов выступают за более тесные отношения с Польшей – социсследование
23 сентября 2026 17:10

Более 30% белорусов выступают за более тесные отношения с Польшей – социсследование

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне
22 сентября 2026 16:57

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне

Большинство белорусов чувствуют себя абсолютно гармонично – соцопрос
17 сентября 2026 17:11

Большинство белорусов чувствуют себя абсолютно гармонично – соцопрос

Безопасность граждан и нерушимый суверенитет: о чем говорят результаты масштабного соцопроса в Беларуси?
17 сентября 2026 06:03

Безопасность граждан и нерушимый суверенитет: о чем говорят результаты масштабного соцопроса в Беларуси?

9 из 10 белорусов назвали себя счастливыми: новые данные масштабного социсследования
16 сентября 2026 17:38

9 из 10 белорусов назвали себя счастливыми: новые данные масштабного социсследования

Акция «Беларусь единая» прошла в Жлобине
15 сентября 2026 16:56

Акция «Беларусь единая» прошла в Жлобине