Новости по тегу #Государственная политика

Как будем жить, сколько зарабатывать и на что тратить в будущем году? Ответ на серию этих вопросов в государственном масштабе уже есть.
В электронной базе содержится информация о более чем 1,5 миллионах объектах недвижимости.
Ведомство контролирует соблюдение законодательства в сферах цен, торговли и госзакупок.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Это праздник душевной теплоты и мудрости для без малого 1 миллиона 700 тысяч наших сограждан почтенного возраста. Причем большинство из них – это женщины, доля которых превышает 65 %.
В приоритете – стабильная работа предприятий, масштабная модернизация производств и расширение торговли с нашими ключевыми партнерами: от России до стран дальней дуги.
Схожую позицию респонденты заняли также, отвечая на аналогичный вопрос по Литве и Латвии.
«Текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым – исполняется 30 лет с даты его первого заседания», – напомнил премьер-министр.
Представлена масштабная аналитика, основанная на мнениях жителей из почти 100 населенных пунктов.
Результаты опроса демонстрируют высокий уровень доверия белорусов к Президенту страны – его выражают более 87 % респондентов.
Безусловная поддержка президентского курса, высокая политическая зрелость общества и четкий запрос граждан на сохранение стабильности и мирной жизни. В Минске презентовали вторую часть результатов масштабного республиканского социологического исследования.
Разговор об уроках прошлого и суверенитете страны получился живым и без намека на язык сухих лекций.
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