Лукашенко: «Нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветёт»
Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.
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Прозвучало немало острых тем: обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики, а также решение самых разных проблем на местах – от глобальных до бытовых. Александр Лукашенко акцентировал внимание на естественной трансформации нашего общества: вместе с уровнем жизни растут и запросы. Один из актуальных – желание белорусов участвовать в жизни страны напрямую, вносить свой вклад в ее развитие. Таких людей необходимо видеть и привлекать к решению общих задач, уверен глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вспомните, сколько наших граждан пришло на диалоговые площадки. За три месяца провели больше трех тысяч встреч с охватом около 150 тысяч человек. Это только пришедшие. Представьте, 150 тысяч человек пришло, а сколько информацию получили от этих 150 тысяч? Мы увидели неподдельный интерес.
Надо развивать форму работы с населением, разговаривать с людьми. Она позволит обществу почувствовать сопричастность к принятию решений, а именно так и приходит ответственность за их исполнение. Убежден, что мы нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветет. Поэтому организуйте площадки, выносите на обсуждение вопросы, актуальные для населения. Типа медицинского обслуживания, вакцинация, благоустройство территорий, водоснабжение, торговля. Сбор, переработка отходов.
Пришло время понять, что не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Именно так происходит смена социальной роли общества. Из просителей люди превращаются в наших партнеров. И нам есть куда направлять энергию людей, настоящих патриотов, готовых подставить плечо государству. Есть хорошие примеры сотрудничества общественных организаций и государства в вопросах поддержки граждан, которые нуждаются в особой защите. Таких организаций у нас немало. И государство за эти платит. Речь идет о государственном социальном заказе. Мы готовы поддерживать тех, кто свою гражданскую позицию подтвердил делами, помогает нуждающимся, не сталкивает лбами белорусов. Словом, для всех неравнодушных, кто действительно хочет быть полезным людям, работа всегда найдется.
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