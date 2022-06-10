Лукашенко: «Нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветёт»

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Прозвучало немало острых тем: обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики, а также решение самых разных проблем на местах – от глобальных до бытовых. Александр Лукашенко акцентировал внимание на естественной трансформации нашего общества: вместе с уровнем жизни растут и запросы. Один из актуальных – желание белорусов участвовать в жизни страны напрямую, вносить свой вклад в ее развитие. Таких людей необходимо видеть и привлекать к решению общих задач, уверен глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вспомните, сколько наших граждан пришло на диалоговые площадки. За три месяца провели больше трех тысяч встреч с охватом около 150 тысяч человек. Это только пришедшие. Представьте, 150 тысяч человек пришло, а сколько информацию получили от этих 150 тысяч? Мы увидели неподдельный интерес.

Надо развивать форму работы с населением, разговаривать с людьми. Она позволит обществу почувствовать сопричастность к принятию решений, а именно так и приходит ответственность за их исполнение. Убежден, что мы нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветет. Поэтому организуйте площадки, выносите на обсуждение вопросы, актуальные для населения. Типа медицинского обслуживания, вакцинация, благоустройство территорий, водоснабжение, торговля. Сбор, переработка отходов.