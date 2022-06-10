«Условия, приближенные к «боевым». Гигин о том, почему акция «В режиме правды» стала глобальным политическим проектом

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Проблемы надо решать. А на фейки отвечать. По-современному. Например, обсуждение поправок в Конституции стало общереспубликанским. А финал – «В режиме правды» – настоящим шоу.
Вадим Гигин, политолог, председатель РГОО «Белорусское общество «Знание»:
Разъяснение нашим согражданам смысла и сути поправок, вносимых в Конституцию Республики Беларусь, без преувеличения, переросло в крупнейшую политико-просветительскую кампанию в истории суверенной Беларуси. Общество «Знание» не стало дожидаться официальной даты выноса поправок и дополнений на всенародное обсуждение, и уже 24 ноября был дан старт акции «В режиме правды». В ходе ее реализации по всей стране прошли сотни встреч, в которых приняли участие тысячи и тысячи белорусов, что называется, в условиях, приближенных к «боевым». Оформился пул экспертов, спикеров, тех ученых, публицистов, общественных деятелей, слову которых верят, кто стал действительно лидером общественного мнения.
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