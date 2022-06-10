«Буквально все СМИ написали обо мне». Для кого фестиваль в Молодечно стал трамплином на эстраду?

Новости Беларуси. Когда город – большая арт-площадка. Творческие встречи, экскурсы в прошлое, много музыки и выставка-посвящение Михаилу Финбергу. Молодечно принимает XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. По традиции главная интрига вокруг конкурса молодых исполнителей. В двух турах уже выступили 20 участников.

Вікторыя Алешка, заслужаная артыстка Беларусі:

Для меня этот фестиваль очень много значит, потому что именно благодаря моей победе в нем мое имя прозвучало на всю страну. И буквально все СМИ написали обо мне как о молодой, начинающей и такой перспективной артистке.