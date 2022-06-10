«Буквально все СМИ написали обо мне». Для кого фестиваль в Молодечно стал трамплином на эстраду?

Новости Беларуси. Когда город – большая арт-площадка. Творческие встречи, экскурсы в прошлое, много музыки и выставка-посвящение Михаилу Финбергу. Молодечно принимает XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. По традиции главная интрига вокруг конкурса молодых исполнителей. В двух турах уже выступили 20 участников.
Яна Шипко на протяжении всего дня следила за фестивалем.
Імкненні маладых талентаў можна зразумець. Маладзечна стала творчым трамплінам для многіх беларускіх зорак.
Вікторыя Алешка, заслужаная артыстка Беларусі:
Для меня этот фестиваль очень много значит, потому что именно благодаря моей победе в нем мое имя прозвучало на всю страну. И буквально все СМИ написали обо мне как о молодой, начинающей и такой перспективной артистке.
Яна Шыпко, карэспандэнт:
Усе творчыя пляцоўкі працягнуць сваю работу і 11 чэрвеня. Нас чакаюць шматлікія імпрэзы, паэтычныя сустрэчы, выставы-прысвячэнні выбітным асобам беларускай культуры і, канешне, канцэрты. Ну а душой і адным з галоўных сімвалаў фестывалю зараз застаецца Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр. Таму вельмі сімвалічна, што заўтра калектыў выступіць у Маладзечанскай дзіцячай музычнай школе і натхніць маленькіх талентаў.
Падрабязнасці ў відэматэрыяле.