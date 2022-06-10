Прямой эфир

Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?»

10 июня 2022 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Никто не помнит, как было вначале плохо, все думают, как бы стало еще лучше. Но для этого нужна инициатива: хочется, чтобы твой город или агрогородок стали садом – посади хотя бы дерево.

Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Когда мы получаем кучу жалоб от населения, встает вопрос: а где были наши многочисленные советы всех уровней: от сельского до нашего верховного совета? Где были органы власти? Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают? Это что, там «освобожденные» люди в этих сельских советах? Да нет. Мы просто вокруг определенного органа, может быть, человека, собрали там, в самом внизу, в поселках, деревнях и так далее, способных людей, которые хотят просто поговорить. И они всегда эффективны, если с ними работать по-человечески. У меня есть такой опыт.  

А вы посмотрите на деревни, на поселки – стыдобище! Это недоработка этих самых сельских советов. А председатели райисполкомов с них не спросили. Система четкая. Они даже дерево не могут посадить там, где ураган завалил его. Наши предки посадили это дерево, 50-70 лет оно радовало людей, упало, состарилось (как и люди, все в природе одинаково в этом плане) – дерево посадить не могут. Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы («Белая Русь», БРСМ, ветеранские, профсоюзы и так далее), просмотрели этот запрос. Просмотрели. И на этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации (читайте далее).

Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?»-4

Читайте также:  

«Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам  

Президент: фейки очень быстро и легко заходят. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь  

Лукашенко: на смену советскому сакральному отношению к государству приходит банальное потребительство  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто попадает на работу в Администрацию Президента? Ответил Игорь Сергеенко
10 июня 2022 18:12

Кто попадает на работу в Администрацию Президента? Ответил Игорь Сергеенко

Гендиректор СТВ: «Мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем»
10 июня 2022 17:44

Гендиректор СТВ: «Мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем»

«Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам
10 июня 2022 17:37

«Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам