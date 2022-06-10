Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Никто не помнит, как было вначале плохо, все думают, как бы стало еще лучше. Но для этого нужна инициатива: хочется, чтобы твой город или агрогородок стали садом – посади хотя бы дерево.

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы получаем кучу жалоб от населения, встает вопрос: а где были наши многочисленные советы всех уровней: от сельского до нашего верховного совета? Где были органы власти? Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают? Это что, там «освобожденные» люди в этих сельских советах? Да нет. Мы просто вокруг определенного органа, может быть, человека, собрали там, в самом внизу, в поселках, деревнях и так далее, способных людей, которые хотят просто поговорить. И они всегда эффективны, если с ними работать по-человечески. У меня есть такой опыт.

А вы посмотрите на деревни, на поселки – стыдобище! Это недоработка этих самых сельских советов. А председатели райисполкомов с них не спросили. Система четкая. Они даже дерево не могут посадить там, где ураган завалил его. Наши предки посадили это дерево, 50-70 лет оно радовало людей, упало, состарилось (как и люди, все в природе одинаково в этом плане) – дерево посадить не могут. Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы («Белая Русь», БРСМ, ветеранские, профсоюзы и так далее), просмотрели этот запрос. Просмотрели. И на этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации (читайте далее).