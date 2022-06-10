Президент: фейки очень быстро и легко заходят. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.
Медиа-боссы на семинаре неслучайны. Сейчас реальность одна, показывают совсем другой. И люди верят гигабайтам лжи из экранов гаджетов, а не окружающей действительности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Видим, как мгновенно разлетается информация, порой самые откровенные фейки, что создает основу для социальных взрывов. Видим, как важно своевременно реагировать на вбросы, разъяснять принятые решения людям, а также вовлекать их в процесс управления. Адекватно реагировать на созидательные инициативы, которые идут от народа. При этом мы, недавно проводя совещание, говорили о том, что фейки (так уж случилось) сделаны красочно, броско, подстраиваются под разного рода легкие инстинкты наши, наших людей. И они, как у нас в народе говорят, среди молодежи, очень быстро и легко заходят. Фейки. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь. И это сложность, с которой нам приходится сталкиваться в борьбе с этими фейками. Видим, как мгновенно разлетается эта информация. Все это не новое. Этим вопросам мы всегда уделяли особое внимание, но порой, может быть, какие-то моменты недооценивали. Да, действительно, недооценивали.
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