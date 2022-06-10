Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.

Истоки государственности белорусского народа глубинны. Но так пристально обращать внимание на каждого человека стали лишь в годы суверенной Беларуси. Да, при Союзе это тоже декларировалось. Но партийный аппарат все же окунул общество в бюрократизм. Поэтому и такие последствия. А в Беларуси Президент часто напоминает: не отрывайтесь от людей.