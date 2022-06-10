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Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь

10 июня 2022 16:36
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Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около 700 руководителей.

Истоки государственности белорусского народа глубинны. Но так пристально обращать внимание на каждого человека стали лишь в годы суверенной Беларуси. Да, при Союзе это тоже декларировалось. Но партийный аппарат все же окунул общество в бюрократизм. Поэтому и такие последствия. А в Беларуси Президент часто напоминает: не отрывайтесь от людей.

Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все известные в нашей истории аристократические режимы, будь то княжеский, шляхетский или царский, у нас прочно ассоциируются с гнетом. Белорусское же государство было создано народом и для себя самого – для народа. Таким оно и остается. Другими словами, говоря об актуализации форм и методов работы с населением на местном уровне, мы должны понимать, что управленческая вертикаль ни в коем случае не противопоставляется народу. В нашей стране этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является «небожителями». Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь. И выдвигает из своей гущи, из народа.  

Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь-4

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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