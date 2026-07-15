Нужен ли диплом при устройстве на работу? Ответила карьерный консультант

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Анна Никитина, карьерный консультант:

Я хочу четыре года вуза разложить на четыре стороны ответственности. Первая – ответственность мам, которые во что бы то ни было хотят, чтобы ребенок получил высшее образование. Пожалуйста, слушайте своих детей, чего хотят ваши дети.

Вторая сторона – сами абитуриенты будьте готовы учиться и не ждите, что вы придете и все будете знать. Ни в коем случае, вы должны будете учиться в течение вуза, практиковаться, сами находить варианты. Это ваша сторона ответственности.

Наниматели тоже не должны ждать готовых специалистов. Они должны вкладываться, доучивать. К ним приходит полуфабрикат. Будьте готовы вложиться.

Сами вузы – идите в ногу со временем, чтобы вы были интересны, чтобы вы давали актуальные знания. И все будет прекрасно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А вы же карьерный консультант и помимо того на новополоцком заводе являетесь начальником отдела кадров. Все-таки когда приходит человек устраиваться, вы смотрите на диплом, на сертификат курсов или на человека?

Анна Никитина:

Сначала я смотрю на человека, а потом смотрю на то, что он умеет, каким образом он получил свои знания, насколько он готов дальше развиваться. У меня три высших образования, магистратура, я учусь всю жизнь. Огромное количество курсов.