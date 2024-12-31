Каким был наш 2024-й? Собрали главные события в Беларуси
Процент счастья очевидно выше и у тех, кто в уходящем году следил за событиями, происходящими в нашей стране, и радовался успехам и достижениям во всех сферах. А ведь мы улучшили экономические показатели, увеличили рост товарооборота, расширили географию сотрудничества, активизировали рост зарплат, обеспечили продовольственную безопасность, открыли новые объекты – от десятков камерных зон благоустройства до таких масштабных новостроек, как станции метро или бассейн международного стандарта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мировой политической арене мы весь год звучали убедительно и показали значимые результаты в расширении влияния. Беларусь в 2024 году стала членом ШОС и партнером БРИКС. Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом. Мы готовимся к выборам Президента и делаем это без оглядки на другие страны. Что тут говорить – в копилке достижений белорусов в уходящем году космос! Наша Марина Василевская внесла и такую главу в летопись Беларуси.
Каждый день был наполнен заголовками, достойными истории. Но главный факт – мы сохранили мирное небо и спокойствие в нашей стране. Так будет и впредь. У нас для этого есть и сила, и вера… А будет еще и «Орешник».
Анастасия Ярощик-Корниенко собрала урожай красивых событий года.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Мгновения остаются до того момента, как белорусы вступят в новый 2025 год. Самое время подвести итоги и вспомнить, какими были предыдущие 12 месяцев. В масштабах истории – это всего лишь миг, но этот этап и достижения в разных сферах сделали белорусов еще сильнее. Яркие, запоминающиеся события нашего 2024-го. Начинаем обратный отсчет.
ОТРАСЛЕВОЙ РЕКОРД
Среди стран СНГ Беларусь – лидер по производству молока и мяса. 4К-технологии дают эффект. Речь не о цифре в кадре, хотя общее все-таки есть. Если в видео это разрешение позволяет отображать контент в мельчайших деталях, то в аграрной сфере – это внимание к каждой крупице технологического процесса. Обновление производственных мощностей МТФ, совершенствование технологической дисциплины при производстве. Подход 4К (корова-кадры-корма-комфорт). Благодаря этой формуле и новые вершины качества. Впервые в истории Беларуси средний надой от коровы за год превысит 6 тысяч килограммов молока.
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ЕДИНЫЙ ФОРМАТ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
25 февраля 2024 года впервые в нашей стране прошел Единый день голосования. По итогам белорусы избрали 110 депутатов в Палату представителей и более 12 тысяч в местные Советы. В одном формате две электоральные кампании. Глубокий смысл заложен не только в самом понятии – это в первую очередь объединение поколений белорусов, которые в эти дни совместным решением определили свое настоящее и будущее.
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ГЕРОЙ ГОДА
Инвестируя в завтра, Беларусь планомерно развивала космическую отрасль и в короткие сроки вывела ее на мировой уровень. И вот исторический момент – космический экипаж с белоруской на борту на старте. Белорусскому космонавту быть!
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ПРОРЫВ ГОДА
О достижениях этой сферы говорить всегда очень сложно. Ведь ежедневно, они совершают подвиг, спасая десятки, сотни жизней, оказывая первую помощь, проводя операции, совершенствуя новые методики лечения пациентов. Такие вмешательства неофициально называют «исправленное сердце», проводятся только медиками высочайшего уровня. Семь часов врачи не отходили от операционного стола. Работала бригада из 11 специалистов. Хирурги впервые в стране провели операцию Nikaidoh по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку. Важно, что двухэтапный хирургический подход при проведении этого сложного вмешательства белорусские врачи применили первыми в мире.
Спасли жизнь ребенку – рассказываем о первой в Беларуси операции Бэкс-Никайдо.
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Здравоохранение, образование, сельское хозяйство – развивать эти важные сферы – такое решение вместе принимали на ВНС – это уникальная форма общения народа и власти, которую определили в начале пути независимого суверенного государства и твердо решили, что нужна сильная власть и лидер. Этот год ознаменован 30-летием института президентства. Так складывалась белорусская суверенная модель, которая отвечает интересам жителей, а не навязанная по каким-то лекалам извне. Неслучайно ВНС как высший представительный орган народовластия белорусы закрепили в Конституции. В 2024 году Всебелорусское народное собрание впервые прошло в новом статусе.
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СПОРТСМЕН ГОДА
Паралимпиец Игорь Бокий в блестящем стиле выиграл 5 золотых медалей, попутно обновив мировой рекорд. 21-кратный паралимпийский чемпион и самый титулованный спортсмен на планете в своей категории – белорус!
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САМЫЙ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОЕКТ
Белорусам покоряются все новые и новые вершины! Для этого у нас есть все: любовь к труду, ответственность за сделанное и сплоченность как у одной большой семьи, которую надо ценить. Что еще раз показывают белорусы в каждом городе во время общественно-культурной акции «Марафон единства». Он объединяет наши города в желании всем рассказать, о наших достижениях и самобытной культуре, любви к родному краю. Ведь только сохраняя достижения прошлого, можно строить будущее.
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Подробности в видео.