Каким был наш 2024-й? Собрали главные события в Беларуси

Процент счастья очевидно выше и у тех, кто в уходящем году следил за событиями, происходящими в нашей стране, и радовался успехам и достижениям во всех сферах. А ведь мы улучшили экономические показатели, увеличили рост товарооборота, расширили географию сотрудничества, активизировали рост зарплат, обеспечили продовольственную безопасность, открыли новые объекты – от десятков камерных зон благоустройства до таких масштабных новостроек, как станции метро или бассейн международного стандарта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мировой политической арене мы весь год звучали убедительно и показали значимые результаты в расширении влияния. Беларусь в 2024 году стала членом ШОС и партнером БРИКС. Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом. Мы готовимся к выборам Президента и делаем это без оглядки на другие страны. Что тут говорить – в копилке достижений белорусов в уходящем году космос! Наша Марина Василевская внесла и такую главу в летопись Беларуси.

Каждый день был наполнен заголовками, достойными истории. Но главный факт – мы сохранили мирное небо и спокойствие в нашей стране. Так будет и впредь. У нас для этого есть и сила, и вера… А будет еще и «Орешник». Анастасия Ярощик-Корниенко собрала урожай красивых событий года.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Мгновения остаются до того момента, как белорусы вступят в новый 2025 год. Самое время подвести итоги и вспомнить, какими были предыдущие 12 месяцев. В масштабах истории – это всего лишь миг, но этот этап и достижения в разных сферах сделали белорусов еще сильнее. Яркие, запоминающиеся события нашего 2024-го. Начинаем обратный отсчет.

ОТРАСЛЕВОЙ РЕКОРД Среди стран СНГ Беларусь – лидер по производству молока и мяса. 4К-технологии дают эффект. Речь не о цифре в кадре, хотя общее все-таки есть. Если в видео это разрешение позволяет отображать контент в мельчайших деталях, то в аграрной сфере – это внимание к каждой крупице технологического процесса. Обновление производственных мощностей МТФ, совершенствование технологической дисциплины при производстве. Подход 4К (корова-кадры-корма-комфорт). Благодаря этой формуле и новые вершины качества. Впервые в истории Беларуси средний надой от коровы за год превысит 6 тысяч килограммов молока. Читайте также: Лукашенко побывал на «Дажынках» в каждой области! Проанализировали поручения Президента Лукашенко: корова должна быть во дворце – такому животному надо памятник поставить Президент: хочу, чтобы белорусы были не только спортивными, но и здоровыми