Новые станции метро, поликлиники, детский технопарк и бассейн – подводим итоги развития Минска в 2024-м

Укрепление международных связей, развитие экономики, достижения в области медицины и образования, а еще – масштабные культурные и патриотические проекты. Таким жителям и гостям белорусской столицы запомнится 2024 год, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Впереди новые цели и планы. О самых ярких событиях – сюжет Юлии Минич.

Юлии Минич, корреспондент:

Ежегодно Минск становится не только краше, но и комфортнее для жителей: растет экономика, развиваются сферы здравоохранения и образования, улучшается инфраструктура. При этом столица сохраняет неповторимый шарм. И сегодня город не спутать ни с каким другим.

Столица занимает лидирующие позиции в экономике Беларуси. Говоря о цифрах – удельный вес Минска в ВВП страны превышает 30 %. Промышленность сработала хорошо и в этом году. Предприятия выпускают новую продукцию и расширяют географию экспорта. Так, крупнейший поставщик городского электротранспорта «Белкоммунмаш» за год выпустил не менее 250 единиц техники. Реализованы и новые проекты. Объем промышленного производства Минска в январе-октябре вырос на 9,8%.

Минск – это здоровая нация. В этом году была проведена уникальная высокотехнологичная операция по имплантации аортального клапана через бедренную артерию. Здравоохранение столицы продолжает развивается. Проводится модернизация технологической базы. В этом году введено 7 стационарных объектов, построено 3 новые поликлиники и 2 амбулатории. В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки. В Минске созданы все условия для одаренной молодежи. В этом году в Национальном детском технопарке прошли обучение 1,5 тысячи ребят.

Дмитрий Яковлев, заведующий лабораторией авиакосмических технологий Национального детского технопарка:

Нашей стране нужны, как и всем, мотивированные специалисты. Наша задача – помочь с выбором профессии одаренным ребятам, чтобы в жизни они получали удовольствие от того, что занимаются любимым делом. Минск – на ладони. Многогранный, удобный и комфортный. Развита инфраструктура в каждом районе: в шаговой доступности детские сады, школы, поликлиники, торговые центры. Особое внимание уделено развитию дорожной сети. Так, состоялось торжественное открытие новых станций столичного метрополитена. Зеленая ветка теперь состоит из семи остановочных пунктов. Также завершена реконструкция стадиона «Трактор».