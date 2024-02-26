Шевцов: пытались вымазать всё в черный цвет беглые. Сейчас этого нет, мы увидели истинное лицо белоруса

В Беларуси избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания, об этом объявила Центральная избирательная комиссия. В стране подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что бывает, когда чуждые ценности навязывают силой, видел воочию генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Его организация в числе первых откликнулась на помощь во время миграционного кризиса. В послужном списке уже два созыва, депутатская пауза и заход на новый круг.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Когда я в 5-й, 6-й созыв баллотировался, всегда задавали очень такие интересные вопросы. И ты понимаешь, что люди грамотные, образованные в политическом плане. Другой вопрос, что тогда постоянно палки в колеса, по-другому не назовешь, со своей бочкой дегтя пытались вымазать все в черный цвет беглые оппозиции. Сейчас этого нет. И мы увидели истинное лицо белоруса. Нормальное, здравомыслящее, понимающее, куда мы должны двигаться, как мы должны работать и что для этого необходимо.