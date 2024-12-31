«Марафон единства» продолжится в 2025 году. Каких успехов достигли – рассказал Максим Приходовский

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Не принимал, а принимаем участие, потому что на самом деле «Марафон единства» продолжается. У нас еще большие планы, еще есть города, в которых мы не бывали, а в тех городах, в которых мы побывали, действительно, это огромное событие, которое было объявлено главой государства 17 сентября. И мы для себя еще не представляли. Вся орггруппа, которая занимается этим проектом, это большое количество людей. Это на самом деле такая своеобразная маленькая армия настоящих патриотов, любителей какого-то такого экстрима. Потому что в каждом городе делается свой отдельный концерт, свой отдельный проект. И это не только концерты. Мероприятие проходит в течение двух дней. Это огромное количество, это выставки, это не лекции, это «Одно дело делаем», это встреча на предприятиях «Разам працуем, разам спяваем». Это различные акции, которые проходят в рамках «Марафона единства».

Я однозначно могу сказать, вот, наверное, не зря говорят, что нас Президент видит как-то наперед, потому что вот глядя на то единение, которое есть, ну когда можно было бы себе представить артистов на заводе, которые поют цеховые концерты, как мы их для себя называем, или «Одно дело делаем», когда к коллегам с одного предприятия приезжают коллеги на другое предприятие, где проходят эти встречи. Огромное количество выставок, это выставка и Национального художественного музея. Это выставка музея Великой Отечественной войны, выставка «Книги в дар Президенту» Национальной библиотеки. Огромное количество мероприятий, «Знаковая встреча», где на самых разнообразных местах, в различных местах появляются те люди, которые точно никогда не должны были бы оказаться в этот момент там. На фудкорте в торговых центрах появляется министр информации, появляются другие известные люди, которые общаются с нашими гражданами абсолютно на ровных паритетных отношениях, где можно задать абсолютно любой вопрос. Ну и, конечно, венцом всего становится «Время выбрало нас». Это главный концерт, который всегда финализирует акцию «Марафон единства» в том или ином городе.