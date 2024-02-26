Международный наблюдатель: вопросов к выборам в Беларуси нет. Кто считает по-другому, может приехать и убедиться

В Беларуси подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь не закрывала двери для тех, кто хотел увидеть голосование своими глазами, а не через призму предвзятого и тенденциозного мнения западных политиков и СМИ.
Оливер Шнееманн, международный наблюдатель (Германия):
Моя цель – увидеть все воочию. Я уже могу предсказать, как западная пресса отреагирует на эти выборы, но я уверяю вас, это не будет соответствовать действительности. Я посетил многие избирательные участки. И мое мнение – вопросов к избирательному процессу нет. Кто считает по-другому или сомневается, может приехать и убедиться.
Первые итоги единого дня голосования! Кого выбрал белорусский народ?