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Международный наблюдатель: вопросов к выборам в Беларуси нет. Кто считает по-другому, может приехать и убедиться

26 февраля 2024 18:38
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В Беларуси подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не закрывала двери для тех, кто хотел увидеть голосование своими глазами, а не через призму предвзятого и тенденциозного мнения западных политиков и СМИ.

Международный наблюдатель: вопросов к выборам в Беларуси нет. Кто считает по-другому, может приехать и убедиться-1

Оливер Шнееманн, международный наблюдатель (Германия):
Моя цель увидеть все воочию. Я уже могу предсказать, как западная пресса отреагирует на эти выборы, но я уверяю вас, это не будет соответствовать действительности. Я посетил многие избирательные участки. И мое мнение вопросов к избирательному процессу нет. Кто считает по-другому или сомневается, может приехать и убедиться.

Первые итоги единого дня голосования! Кого выбрал белорусский народ?

# Выборы в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая

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