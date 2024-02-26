Международный наблюдатель: вопросов к выборам в Беларуси нет. Кто считает по-другому, может приехать и убедиться

В Беларуси подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не закрывала двери для тех, кто хотел увидеть голосование своими глазами, а не через призму предвзятого и тенденциозного мнения западных политиков и СМИ.