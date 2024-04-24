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Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо

24 апреля 2024 19:08
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Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каким ВНС должно быть, я вам искренне сказал. Вы не должны быть безмолвными. Если вы будете такими, значит, я ошибся. Значит, вы, особенно без меня, не сможете защитить нашу страну, а вы должны будете противостоять. Если даже глава государства ошибся, вы должны сказать ему прямо, можно без прямой трансляции, как у нас сегодня, где-то собраться и сказать: слушай, не туда идешь, не то делаешь. Мы этой войны не хотим. Ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю. Ну, к примеру, вы должны быть как волкодавы. Вы никому не должны ничего позволять того, что может нарушить наше единство и те, нарушить стратегические направления развития, которые вы примете, за которые вы проголосуете. Извините за нескромность, я думаю, кроме меня это никто не сделает, потому что это прошло через меня, начиная с первого ВНС, которое спасло страну.

И тогда я понимал, что нельзя резать страну, нельзя раздавать это по частям всенародное богатство. Нельзя нам идти из Беларуси – ни то, ни западное, то здесь наша земля. И надо было отвезти народ от пропасти. Это последний, последний нож перед публикацией своих программ. Этот я написал лозунг. Наверное, попал в точку тогда, потому что была пропасть, и мы народ отвели. Мы выстрадали, мы с вами построили то, что построили, и это неплохо.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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