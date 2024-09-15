Игорь Бокий рассказал о формуле победы. Интервью с 21-кратным чемпионом Паралимпиады

Для некоторых Париж теперь не только город любви и моды, это место счастливых воплощений грандиозных спортивных планов. Белорусский пловец Игорь Бокий затмил, пожалуй, всех, кто боролся за медали главных Игр четырехлетия. Он завоевал 5 из 5 золотых наград и стал 21-кратным паралимпийским чемпионом.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Игорь, есть ли у тебя формула победы или это действительно грамотный расклад тренера и беспрекословное твое личное выполнение задания?

Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:

Любой результат спортсмена, который достигается, это достигается благодаря совместной работе спортсмена с тренером. Создается крепкая связка. И работается на протяжении всего года, всей четырехлетки, наверное, к Олимпиаде. Тренер дает задание, если видит какие-то ошибки, поправляет, но в то же время и спрашивает, задает вопросы – как зашла та или иная наработка, какие ощущения, что почувствовал. Если переутомился, значит, отдохнуть надо, восстановиться, чтобы не перегружаться, потому что если перегрузиться сильнее, то дольше выходить будешь из этой перегрузки, из ямы.

Юлия Силипицкая:

Можешь ли ты сказать: я это делать не буду, потому что я считаю, что мне это не надо?

Игорь Бокий:

Нравится или не нравится, если хочешь результата, надо работать. Но да, бывают дни, когда я чувствую себя устало, прихожу на тренировку, у нас там такая серьезная наработка. Ну, я тренеру уже могу сказать, что я не считаю нужным сегодня ее делать, лучше сегодня отдохну, перенесем на завтра эту работу.

Юлия Силипицкая:

То есть вы в тандеме? Но составление тренировки идет исключительно тренером? Ты не говоришь: сегодня я хочу так, завтра так?