Игорь Бокий рассказал о формуле победы. Интервью с 21-кратным чемпионом Паралимпиады
Для некоторых Париж теперь не только город любви и моды, это место счастливых воплощений грандиозных спортивных планов. Белорусский пловец Игорь Бокий затмил, пожалуй, всех, кто боролся за медали главных Игр четырехлетия. Он завоевал 5 из 5 золотых наград и стал 21-кратным паралимпийским чемпионом.
Суперчеловек, уникальный спортсмен и герой нашего времени пришел в студию «Спорттаймера».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Игорь, есть ли у тебя формула победы или это действительно грамотный расклад тренера и беспрекословное твое личное выполнение задания?
Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:
Любой результат спортсмена, который достигается, это достигается благодаря совместной работе спортсмена с тренером. Создается крепкая связка. И работается на протяжении всего года, всей четырехлетки, наверное, к Олимпиаде. Тренер дает задание, если видит какие-то ошибки, поправляет, но в то же время и спрашивает, задает вопросы – как зашла та или иная наработка, какие ощущения, что почувствовал. Если переутомился, значит, отдохнуть надо, восстановиться, чтобы не перегружаться, потому что если перегрузиться сильнее, то дольше выходить будешь из этой перегрузки, из ямы.
Юлия Силипицкая:
Можешь ли ты сказать: я это делать не буду, потому что я считаю, что мне это не надо?
Игорь Бокий:
Нравится или не нравится, если хочешь результата, надо работать. Но да, бывают дни, когда я чувствую себя устало, прихожу на тренировку, у нас там такая серьезная наработка. Ну, я тренеру уже могу сказать, что я не считаю нужным сегодня ее делать, лучше сегодня отдохну, перенесем на завтра эту работу.
Юлия Силипицкая:
То есть вы в тандеме? Но составление тренировки идет исключительно тренером? Ты не говоришь: сегодня я хочу так, завтра так?
Игорь Бокий:
Нет, тут всем занимается тренер, он ведет свой журнал.
Юлия Силипицкая:
Насколько у вас связь с тренером идет глубочайшая?
Игорь Бокий:
Плотно уже, с полуслова понимаем друг друга. Столько лет работаем вместе.
Юлия Силипицкая:
А ты бы сам себя мог тренировать?
Игорь Бокий:
Не знаю, даже не думал так. Ну, мог бы плавать, но не думаю, что кто-то может без тренера… Тренер нужен, он снаружи видит то, что мне не видно или я не чувствую.
Юлия Силипицкая:
Игорь, ты прошел четыре Олимпиады. Есть разница от первой до последней или все они одинаковые?
Игорь Бокий:
Нет, не все одинаковые. Последняя больше, наверное, похожа даже на первую. По эмоциям, ощущениям сравнимо.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Игорь Бокий:
Ну, по количеству зрителей. Это, наверное, первая.
Юлия Силипицкая:
Это было больше или меньше?
Игорь Бокий:
Больше. Было гораздо больше зрителей. Ураган эмоций, страстей сносил просто своим звуком, энергией. Так же, как и в Лондоне.
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