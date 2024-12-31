В Минске до 7 января для всех желающих проходит интерактивный квест с подарками

«Вместе с Минском в 2025 год!» В столице организован интерактивный квест. Его участники могут познакомиться с достопримечательностями города в праздничном формате. Всех, кто пройдет марафон, ждут призы. Стать частью городского перформанса можно вплоть до Рождества, сообщили в программе «Столичные подробности». По локациям квеста проехалась и наш корреспондент Яна Лысякова.

Первый шаг – получаем флаер. Его можно распечатать с главной страницы сайта Мингорисполкома. Изучаем карту и отправляемся в путешествие по праздничной столице. В интерактивном маршруте 10 ярких локаций. Волшебное звучание и чарующие мелодии. Площадка на Комаровском рынке превратилась в музыкальный зал. Вплоть до Рождества здесь будут проходить концерты. Под сводами главного столичного рынка выступает оркестр имени Финберга. Здесь можно насладиться знакомыми мотивами – в репертуаре советские мелодии, но нашлось место и для классики девятнадцатого века.

Жанна Дубинчук:

Специально приехала их города Волковыска, чтобы посмотреть на это чудеснейшее мероприятие. Я увидела рекламу и мне захотелось в живую приехать и посмотреть, как это все проходит и правда ли все это. На карте квеста места, которые являются гордостью столицы. Например, изделия производимые на часовом заводе, знакомы ценителям времени во всем мире. Ежегодно в Минске производят 65 тысяч механизмов, которые поставляют на все континенты. У участников праздничного интерактива есть уникальная возможность посетить производство завода и даже увидеть часы XIX века.