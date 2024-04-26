Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»
Всебелорусское народное собрание будет истинным национальным фронтом страны. Об этом накануне заявил Президент, подводя итоги заседания ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое в новом конституционном статусе, оно стало яркой страницей в летописи нашего государства. Все включенные в повестку вопросы рассмотрены. Утверждены Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.
Документы – правовой фундамент безопасности, залог исполнения главных желаний не только белорусов, но и любого народа: мирное небо и стабильность. Вместе с тем стратегические решения, принятые совместно в национальных интересах, – это только начало масштабной работы. Президент призывает не расслабляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа. И здесь я хочу уберечь вас от равнодушия и безразличия. Ведь быть делегатом ВНС – это в первую очередь нести ответственность за судьбу страны, выступать барометром общественных настроений и привносить на эту площадку. Быть принципиальным в защите национальных интересов. Всем нам предстоит отчитаться о своей работе. Доложить тем, кто вас делегировал по всем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Донести до каждого, как важно сегодня быть сильными, едиными и сплоченными в отстаивании интересов родной страны. Вас делегировали, значит, вам доверяют, к вам прислушиваются. Используйте это доверие на благо процветания нашей родной земли. Укрепляйте свой авторитет делами, поддерживайте инициативы людей, помогайте им объединиться для этого.
ВНС наделено исключительными полномочиями. В том числе может вводить военное положение и решать вопрос легитимности выборов. Но этот орган власти не подменяет другие и не вмешивается в их деятельность. Да, делегатам нужно в полной мере понимать ситуацию внутри и вокруг страны. Но решать повседневные задачи, которые входят в компетенцию всей вертикали власти, они не должны.
Александр Лукашенко:
Мы должны обсуждать главные стратегические вопросы и ориентировать наше общество, по какому пути идти, развиваться. Нельзя допустить, чтобы ВНС превратилось в бюрократический аппарат. Людям надо донести, что в компетенции ВНС исключительно глобальные вопросы, стратегия: как будем жить дальше, как будем развиваться, на каких ценностях будем воспитывать детей и строить наши общественные отношения. Вопросы повседневности были и останутся в компетенции всей вертикали органов власти. И мы не будем на них глаза закрывать, вы, делегаты, в том числе. Но в любых делах, больших и малых, нам всем необходимо руководствоваться национальными интересами, решать задачи по-государственному, не допускать конъюнктурных подходов.
Ответственность на делегатах колоссальная. Одно неправильное решение способно перечеркнуть все годы укрепления нашей независимости. Потому, особо подчеркнул Президент, здесь нет места личным амбициям и оправданиям. Как отметил Александр Лукашенко, время сложное, и оно выбрало нас. Важно не ошибиться.
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