Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»

Всебелорусское народное собрание будет истинным национальным фронтом страны. Об этом накануне заявил Президент, подводя итоги заседания ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое в новом конституционном статусе, оно стало яркой страницей в летописи нашего государства. Все включенные в повестку вопросы рассмотрены. Утверждены Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Документы – правовой фундамент безопасности, залог исполнения главных желаний не только белорусов, но и любого народа: мирное небо и стабильность. Вместе с тем стратегические решения, принятые совместно в национальных интересах, – это только начало масштабной работы. Президент призывает не расслабляться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа. И здесь я хочу уберечь вас от равнодушия и безразличия. Ведь быть делегатом ВНС – это в первую очередь нести ответственность за судьбу страны, выступать барометром общественных настроений и привносить на эту площадку. Быть принципиальным в защите национальных интересов. Всем нам предстоит отчитаться о своей работе. Доложить тем, кто вас делегировал по всем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Донести до каждого, как важно сегодня быть сильными, едиными и сплоченными в отстаивании интересов родной страны. Вас делегировали, значит, вам доверяют, к вам прислушиваются. Используйте это доверие на благо процветания нашей родной земли. Укрепляйте свой авторитет делами, поддерживайте инициативы людей, помогайте им объединиться для этого. ВНС наделено исключительными полномочиями. В том числе может вводить военное положение и решать вопрос легитимности выборов. Но этот орган власти не подменяет другие и не вмешивается в их деятельность. Да, делегатам нужно в полной мере понимать ситуацию внутри и вокруг страны. Но решать повседневные задачи, которые входят в компетенцию всей вертикали власти, они не должны.