Настроение космическое – Марина Василевская о Дне Независимости о впечатлениях от полёта на МКС

А могут ли наши зерна дать урожай в космических условиях? Узнаем у нашего гостя в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Василевкая, Герой Беларуси, первый космонавт суверенной Беларуси, присоединяется к нашему эфиру.
А могут ли наши зерна дать урожай в космических условиях? Узнаем у нашего гостя в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Василевкая, Герой Беларуси, первый космонавт суверенной Беларуси, присоединяется к нашему эфиру.
Екатерина Забенько, СТВ:
В этом году вы впервые отмечаете День Независимости в новом статусе первого космонавта суверенной Беларуси. Какие эмоции? В принципе, что для вас значит этот праздник?
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Для меня, конечно, как и для всех белорусов, это светлый, радостный день, когда мы отмечаем, особенно символично 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и, конечно, чувствуется вот эта сила, мощь, отвага нашего государства. Как на параде мы продемонстрировали нашу технику, нашу армию, наших белорусов, наших рабочих. Поэтому все замечательно! Настроение самое хорошее и потрясающее. В общем, космическое. Потому что мы уже космическая держава.
Екатерина Забенько:
Действительно в этом году мы стали намного богаче в плане достижений нашей страны. Спасибо вам огромное в том числе за этот вклад. Скажите, вы сразу понимали ответственность момента или все-таки осознание пришло немножко позже?
Марина Василевская:
Конечно, осознание приходило постепенно, но всю ответственность, ответственную миссию, которая на меня была возложена, конечно, целое государство доверило именно мне посетить, открыть двери в космос. Груз ответственности я ощущала с самого первого этапа.
Екатерина Забенько:
Ну, как говорится, из космоса видно все, что вам, наверное, больше всего или запомнилось, или было самым сложным?
Марина Василевская:
Каждый этап подготовки и полета, конечно, был непрост. И ко всему я относилась ответственно. Конечно, самое невероятное, что я увидела, это с высоты 400 километров над Землей я увидела нашу родную Беларусь, Беловежскую пущу.
Екатерина Забенько:
Даже Беловежскую пущу?
Марина Василевская:
Да, конечно, которая имеет свое уникальное обозначение в виде подковы, а подковы, мы знаем, на счастье и на удачу.
Екатерина Забенько:
Здорово. Вы вообще наш талисман Беларуси, не побоюсь этого слова. Скажите, вот все-таки зерна, с чего мы начали, смогут произрасти, как вы считаете, в космических условиях на МКС?
Марина Василевская:
Я считаю, что вообще Республика Беларусь не имеет ничего невозможного. Мы даже полетели в космос. Поэтому я считаю, что, наверное, светлое будущее в космосе и с нашим хлебом возможно, и с нашей картошкой, чтобы приготовили наконец-то свои драники. Все будет.
«Примите мой каравай хлебосольный в знак мира и дружбы». Белоруска поздравила с Днем Независимости!
Екатерина Забенько:
Ольга Антоновна подготовила для нас настоящий подарок. Сейчас он появится у нас в студии – это каравай! Он весит 15 килограмм, он приехал к нам из Слонима в купе, в отдельном номере, преодолев практически 400 километров пути. Это настоящее произведение искусства. Марина, отведайте, пожалуйста, первой этот каравай.
Марина Василевская:
С огромным удовольствием!
Екатерина Забенько:
А запах какой!
Марина Василевская:
Невероятно вкусно!