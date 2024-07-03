Настроение космическое – Марина Василевская о Дне Независимости о впечатлениях от полёта на МКС

А могут ли наши зерна дать урожай в космических условиях? Узнаем у нашего гостя в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В этом году вы впервые отмечаете День Независимости в новом статусе первого космонавта суверенной Беларуси. Какие эмоции? В принципе, что для вас значит этот праздник?

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Для меня, конечно, как и для всех белорусов, это светлый, радостный день, когда мы отмечаем, особенно символично 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и, конечно, чувствуется вот эта сила, мощь, отвага нашего государства. Как на параде мы продемонстрировали нашу технику, нашу армию, наших белорусов, наших рабочих. Поэтому все замечательно! Настроение самое хорошее и потрясающее. В общем, космическое. Потому что мы уже космическая держава.

Екатерина Забенько:

Действительно в этом году мы стали намного богаче в плане достижений нашей страны. Спасибо вам огромное в том числе за этот вклад. Скажите, вы сразу понимали ответственность момента или все-таки осознание пришло немножко позже?

Марина Василевская:

Конечно, осознание приходило постепенно, но всю ответственность, ответственную миссию, которая на меня была возложена, конечно, целое государство доверило именно мне посетить, открыть двери в космос. Груз ответственности я ощущала с самого первого этапа.

Екатерина Забенько:

Ну, как говорится, из космоса видно все, что вам, наверное, больше всего или запомнилось, или было самым сложным?