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Новости по тегу #Новый год

Как в Китае празднуют Новый год? О необычных традициях рассказал студент из Поднебесной
18 февраля 2026 08:42

Как в Китае празднуют Новый год? О необычных традициях рассказал студент из Поднебесной

«Ёлки в щепки!» Как подарить вторую жизнь новогодней красавице? Рассказали в ЖКХ
23 января 2026 08:14

«Ёлки в щепки!» Как подарить вторую жизнь новогодней красавице? Рассказали в ЖКХ

В Минской области запустили акцию по утилизации новогодних елей
16 января 2026 14:15

В Минской области запустили акцию по утилизации новогодних елей

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси
13 января 2026 17:59

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси

Старый Новый год отмечают в Беларуси в ночь с 13 на 14 января
13 января 2026 08:13

Старый Новый год отмечают в Беларуси в ночь с 13 на 14 января

Оперативная обстановка в стране спокойная – Лукашенко заслушал доклад главы МВД
08 января 2026 13:46

Оперативная обстановка в стране спокойная – Лукашенко заслушал доклад главы МВД

Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки
08 января 2026 06:16

Особое время от Рождества до Крещения! Православные Беларуси отмечают Святки

Около 150 тыс. новогодних деревьев реализовали лесхозы Беларуси на ёлочных базарах
08 января 2026 05:56

Около 150 тыс. новогодних деревьев реализовали лесхозы Беларуси на ёлочных базарах

Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии
06 января 2026 14:36

Заглянули прямо в окно! Деды Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов РНПЦ детской хирургии

Вы верите в чудеса перед Рождеством? Спросили у минчан
06 января 2026 13:04

Вы верите в чудеса перед Рождеством? Спросили у минчан

Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области
06 января 2026 07:35

Новогодний мюзикл в Могилёве собрал около 500 детей со всей области

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов
05 января 2026 17:47

Новогоднее представление «Чудеса без волшебства» прошло во Дворце Республики для самых маленьких белорусов