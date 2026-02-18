Новости по тегу #Новый год

В Китае сейчас разгар новогодних праздников. 17 февраля там наступил Год Лошади.
Цель этой акции – экологическая утилизация новогодних деревьев, переработка их в полезную щепу.
Места для складирования специально обозначены и огорожены сеткой.
Вечером 13 января Большой театр Беларуси стал настоящей машиной времени. Здесь гости смогли отправиться в изысканную эпоху 19 века.
В стране есть своя традиция – щедрование.
Глава государства держит оперативную обстановку на личном постоянном контроле – это не первый доклад руководителя профильного ведомства Президенту в новом году.
В эти дни принято чаще собираться с близкими, навещать друзей с подарками, посещать храм и бережно хранить традиции предков.
По всей стране было организовано более 1100 торговых точек, где можно было купить живую ель или сосну.
Вот и наступил новый 2026 год! Как проводит эти праздничные дни Деды Морозы? Нам удалось выйти «на след» волшебников, и даже пообщаться с чародеями лично.
Наступил новый 2026 год, а впереди светлый праздник Рождество.
В Могилеве приземлился настоящий «Летучий корабль чудес», чтобы подарить радость особенным пассажирам.
Спектакль состоялся по инициативе Минской городской организации Белорусского союза женщин.
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