Лукашенко побывал на «Дажынках» в каждой области! Проанализировали поручения Президента

Беларусь – аграрная страна, а потому в постоянном поиске консенсуса с природой и погодой. Увесистый общий каравай этого года подтверждает, что миссия почти выполнима. С оговорками на технологии и хозяйский подход. С чем можно и поздравить работников сельского хозяйства. Сегодня, 17 ноября, они отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А накануне в Климовичах прошли финальные в этом году «Дажынкі». К аграриям, как и обещал, приехал Президент. До этого он побывал в каждой области. Ведь аграрии, как никто другой, знают цену хлебу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А трудовое единство обеспечивает нам нашу независимость. Мы работаем и зарабатываем. За короткий исторический период наша страна стала самостоятельным и самодостаточным государством. И это не раз нас спасало. Каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое, как в семейную копилку. У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая. Каждая область вносит посильный вклад в общий хлебный зачет. Да, Президент постоянно поднимает планку, но не требует космоса. Всего лишь мотивирует. Знает, на что способный наши аграрии. В Климовичах, к примеру, очертил новые экспортные высоты. Прозвучала цифра в 10 миллиардов. А какие еще задачи ставил Президент перед регионами, на неделе проанализировала Виктория Ходосок. Продовольственную безопасность называют одной из критических мировых проблем. Буквально на днях ФАО опубликовала свежий продовольственный прогноз на этот год. Согласно отчету 45 стран нуждаются во внешней помощи по продовольствию. Помните эту красноречивую фразу Александра Лукашенко?

Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь. А может, и эту?

Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей белорусской экономики. Что позволяет быть нам с хлебом, мясом, молоком, со своей картошкой, огурцами и даже виноградом. Такая увесистая продуктовая корзина – заслуга самих белорусов: от когда-то верно принятых решений (развивать свое) до работы от зари до зари в полях, на фермах, на заводах. Кадры, конечно, решают все. В сельском хозяйстве особенно. К счастью, в стране хороших специалистов хватает. Лучших из лучших – в традициях белорусов – чествовать на ежегодном фестивале тружеников села. В этому году Александр Лукашенко побывал на всех областных «Дажынках». Точечно перед каждой областью поставлены конкретные задачи.

Эту госпрограмму по возрождению Полесья начали реализовывать в 2010 году. Включены в нее были 6 районов: 3 от Брестской области, 3 – от Гомельской. Она помогла решить вопросы с доступностью социальной инфраструктуры, возвести новые комплексы, модернизировать и создать новые предприятия (как пример – Туровский молочный комбинат). И вот в этом году на «Дажынках» Президент предлагает запустить проект 2.0. Уж есть предложения по включению регионов в программу. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что в Гомельской области надо к тем трем, которые были, дополнить еще – Калинковичи (посреди находится), Лельчицкий район (это самая глубинка Полесья), Ельский район. И в Брестской области Ганцевичский район мы предлагаем. Я думаю, что за пять лет мы получим результат на этом регионе. Первое – это вовлечение в оборот всех земель. Глава государства поставил задачу, что мы должны обеспечить в ближайшую пятилетку в полном объеме себя, вплоть до овощной и плодово-ягодной продукции. Поэтому под сады, под ягодники, под инвестора, под фермера – мы будем всем предлагать, чтобы все люди участвовали в этой программе. На производство новых культур с учетом меняющегося климата Александр Лукашенко ориентирует Гомельскую область. А ведь когда-то из-за чернобыльской аварии о таком даже и не мечтали. Но именно Президент в тот сложный период для страны, ко всему еще и в реалиях развала 1990-х, решился на смелый шаг – возродить эти земли, на что были потрачены миллиарды долларов. «Нужно ускоряться». Президент призвал Гомельщину не останавливаться на достигнутом. Читайте здесь.

Витебскую область называют зоной рискованного земледелия. Но даже в сложных условиях можно и нужно трудиться. В этом году северный регион страны намолотил почти 900 тысяч тонн, не дотянув до своей базовой задачи – минимум миллион тонн. Выход из ситуации есть. И Президент говорит о нем публично. Лукашенко: я делал и буду делать всё для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной. Подробности здесь. Гродненская область – один из лидеров отечественного АПК. Президент ориентирует регион не снижать планку. Такое поручение прозвучало и в адрес губернатора Турчина. Не сбавлять обороты не только в сельском хозяйстве, но и во всем, что с ним связано. Речь зашла о жизни на селе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создать в райцентрах, агрогородках, деревнях и поселках такие комфортные условия, чтобы люди стремились жить, работать и растить детишек именно там. Чтобы туда ехали из Минска и больших городов. А не наоборот. Надо сделать так, чтобы наши дети бегали босиком по траве, дышали свежим воздухом, питались своими продуктами. И самое главное, чтобы они в результате этого не отрывались от родной земли.