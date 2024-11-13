В Министерстве спорта чествовали призёров Паралимпийских игр

Белорусских паралимпийцев, чемпионов, призеров и участников Олимпиады в Париже, чествовали в Министерстве спорта и туризма, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На главных Паралимпийских играх четырехлетия белорусы завоевали 7 медалей. На пьедестале побывали исключительно представители отечественной школы плавания. Игорь Бокий пополнил личную копилку пятью наградами наивысшей пробы. Егор Щелканов завоевал одно золото. Дмитрий Салей стал обладателем серебра. Такие результаты, безусловно, получили высокую оценку от государства и отрасли. Лауреаты, а также те, кто на протяжении всего цикла сопровождал спортсменов, награждены почетными грамотами и денежными сертификатами.

Игорь Бокий, многократный паралимпийский чемпион по плаванию: Приятно, что государство поощряет, стимулирует, задает тон на дальнейшую работу, более усердную и упорную. Бассейн на самом деле очень здоровский. Большое спасибо Президенту. Теперь можем проводить крупные международные старты по водным видам спорта. В нашей стране приминать гостей, показывать нашу страну всему миру.

Егор Щелканов, победитель Паралимпиады-2024 (плавание): Как минимум все собрались здесь, все, кто был в Париже. Так скажем, наша семья спортивная, и вместе разделили радостное событие. Очень приятно, что про нас помнят, что нас вот так чествуют. Очень приятно, что нас так поощряет государство и ценит наши заслуги.

Дмитрий Солей, серебряный призер Паралимпиады-2024 (плавание):

Огромное спасибо, что нас позвали, не забыли ни про кого. Поздравили, вручили нам сертификаты, заслуженные наши. Будем готовиться дальше и радовать своими победами.

Следующий четырехлетний цикл пловцы-паралимпийцы начнут в новом столичном бассейне, который был сдан в эксплуатацию на прошлой неделе.