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«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?

11 апреля 2024 19:21
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все внимание Марине Василевской, которая стала первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси. В зале вручения государственных наград среди приглашенных и ее дублер Анастасия Ленкова. Слова признательности глава государства выразил не только космонавтам, но и тем, чья поддержка была, на первый взгляд, невидимая, но принесла перспективные результаты. Так, сегодня мы с уверенностью говорим: «Космос наш!»

За исключительные заслуги перед государством и обществом Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Однако это только начало ее миссии и белорусского пути в космос в целом. Также глава государства вручил высокие награды участникам и организаторам полета.

Подробности в материале нашего политического обозревателя Виктории Ходосок.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-1

Едва ли еще несколько лет назад многие могли поверить в то, что уроженец и гражданин суверенной Беларуси полетит в космос, да еще и сделает это так красиво! Но упорство, смелость и знание берут даже такие высоты. На этих кадрах те, благодаря кому белорусы стали ближе к космосу. А всего-то два года прошло с момента, когда Президент Беларуси со своим российским коллегой договорился о создании такой возможности. Наша страна в одиночку так быстро не смогла бы реализовать такой грандиозный проект, но для того и нужны союзники.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-4

Желающих полететь в космос, только представьте, было более 3 000 человек. Практически сразу решили: первым белорусским космонавтом должна быть женщина. Требования принципиальные: хорошая физическая подготовка, отменное здоровье, определенный набор психологических качеств и способностью схватывать на лету азы космонавтики. Ведь профессионалы готовятся и тренируются к полету не менее шести лет. У Марины Василевской на все про все было 8 месяцев.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-7

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:
Она такой человек, с которым очень приятно и легко наладить коммуникацию. Это первое. А второе – она добрый человек, доброжелательный, очень исполнительный, даже, может быть, иногда было ей не то, чтобы трудно, что-то непонятно, тем не менее она старалась. Если бы у меня была дочь, но у нас в семье два сына и пятеро внуков, я бы хотел, чтобы моя дочь была похожа на нашу Марину.

Сложно даже представить, как сильно в дни полета переживали родители Марины Василевской. Виталий и Ирина – абсолютно не публичные люди, но в такой истории трудно сдерживать эмоции.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-10

Вы когда-нибудь могли подумать и поверить в то, что ваша дочь полетит в космос?

Виталий и Ирина Василевские:
Нет, она нам сказала, только когда в шестерку попала: папа, мама, есть возможность полететь в космос, участие принять. Мы думаем, диспетчер на Земле, а когда шестерку по телевизору показали, поняли, что это что-то серьезное. А потом, когда главным космонавтом на полет выбрали, тогда уже гордость. Ну, и страшновато, конечно.
– Кто больше переживал из вас?
Я. Я похудела на 5 килограммов.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-13

Звание Герой Беларуси впервые в истории суверенной страны было присвоено в ноябре 1996-го посмертно Владимиру Карвату, известному военному летчику за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Это настолько ценная государственная награда, что тех, кому она вручалась, можно пересчитать по пальцам . Вы их и так знаете: Павел Мариев, гендиректор «БЕЛАЗ», митрополит Филарет, художник Савицкий, биатлонистка Домрачева, бесстрашные летчики, отдавшие жизнь за других – Ничипорчик и Куконенко. Всего 13 человек. До сегодняшнего дня. Марина Василевская стала 14-м Героем Беларуси.

Она вернулась на Землю меньше недели назад. Но космос ее так и не отпускает…

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-16

Марина Василевская, космонавт Беларуси:
Это было невероятно интересно, я проснулась ночью от того, что не могла понять, я в невесомости или нет. Действительно, такое было.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-19

Согласитесь, за каждой большой победой стоит труд большой команды. И от ответственности каждого в этой космической истории зависел конечный результат. У нас все получилось! Несмотря на то, что сегодня во Дворец Независимости пригласили часть этой команды, наших белорусов, высокие награды и у граждан России. Юрий Борисов удостоен ордена Дружбы народов, Олегу Новицкому, Сергей Крикалеву и Максиму Харламову объявлена Благодарность Президента Беларуси.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень благодарен родителям. Они воспитали достойных дочерей нашей Беларуси. Подробности.

Откровенно говоря, я очень хотел, чтобы девчонки полетели и стали первыми космонавтами у женского Президента Беларуси. Я подумал: ну, наверное, перед женщинами я теперь квит, я уже рассчитался – они не должны уже мне предъявлять какие-то претензии. Поздравляю всех вас с наступающим Международным днем космонавтики. Теперь этот праздник станет частью всей вашей, нашей личной истории.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-25

23 марта навсегда вписано в историю суверенной Беларуси. В тот день за стартом космического корабля, затаив дыхание, уверены следили все, даже люди далекие от космической темы. Исторические кадры в прямом эфире показывал наш телеканал.

А непосредственно на месте космических событий работала съемочная группа СТВ, которая буквально в режиме нон-стоп передавала самые оперативные новости.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-28

Константин Герцев, корреспондент:
Конечно, наблюдая за стартом, особенно за тем, который был отменен 21 марта, поджилки немножко затряслись. Конечно, пообщавшись со специалистами «Роскомоса», уже на резервный день 23 марта мы шли с уверенностью, что сейчас старт точно будет. И наблюдая за нашей Мариной, со стороны было видно, что сегодня точно мы полетим, потому что присутствовала в ней уверенность. Посадка, конечно, удивительная вещь, своего рода как охота и рыбалка, когда ты все утро наблюдаешь за небом, когда же наконец появится эта капсула, раскроются те самые парашюты. И конечно, те эмоции, когда ты слышишь их первый радиосигнал – а у нашей Марины Василевской это был смех от вообще ощущения того, что происходит в тот момент в капсуле – это было потрясающе. Я думаю, что белорусы это заслужили.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-31

Для развития космической отрасли белорусами сделано немало. И важным, и мудрым решением после развала Советского Союза было не только сохранить имеющуюся научную школу, но и поднять ее на ступень выше. Так, летом 2012-го первый белорусский спутник вышел на орбиту. Это результат работы наших умов. С тех пор Беларусь по праву стала космической державой. Огромный шаг вперед – первый полет космонавта суверенной Беларуси на МКС. Ко всему это еще и новый уровень космического сотрудничества Беларуси и России.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-34

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Это теснейшее сотрудничество. Я откровенно говорю. Оно идет уже больше 24 лет. Мы работаем, непосредственно являемся головными по ряду союзных программ, которые выполнялись, начиная с 1999 года по сегодняшний день. Вместе с Научно-исследовательским институтом космических систем Российской Федерации и корпорации «Роскосмос» имени Хруничева. Работа там не только посвящена созданию спутников – это один из элементов космических группировок. Это наземная часть, это система дистанционного сбора информации, дистанционного зондирования Земли, это система выявления различных аномалий для различных областей экономики, лесного хозяйства.

«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?-37

Хорошим подспорьем в освоении космосам станут и выполненные Мариной Василевской эксперименты: пять научно-исследовательских и два образовательных. Все материалы, доставленные на Землю, изучать будут ученые. Это отнюдь не быстрая работа, требующая предельной точности, аккуратности, но именно она позволит сделать новые шаги в важнейших сферах жизни, как сделал этот полет белорусов ближе к вере в самих себя и своих людей.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Марина Василевская # Анастасия Ленкова # Сергей Кругликов

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