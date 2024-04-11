«Белорусы это заслужили!» Церемония награждения отечественных космонавтов: как это было?

Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все внимание Марине Василевской, которая стала первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси. В зале вручения государственных наград среди приглашенных и ее дублер Анастасия Ленкова. Слова признательности глава государства выразил не только космонавтам, но и тем, чья поддержка была, на первый взгляд, невидимая, но принесла перспективные результаты. Так, сегодня мы с уверенностью говорим: «Космос наш!» За исключительные заслуги перед государством и обществом Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Однако это только начало ее миссии и белорусского пути в космос в целом. Также глава государства вручил высокие награды участникам и организаторам полета. Подробности в материале нашего политического обозревателя Виктории Ходосок.

Едва ли еще несколько лет назад многие могли поверить в то, что уроженец и гражданин суверенной Беларуси полетит в космос, да еще и сделает это так красиво! Но упорство, смелость и знание берут даже такие высоты. На этих кадрах те, благодаря кому белорусы стали ближе к космосу. А всего-то два года прошло с момента, когда Президент Беларуси со своим российским коллегой договорился о создании такой возможности. Наша страна в одиночку так быстро не смогла бы реализовать такой грандиозный проект, но для того и нужны союзники.

Желающих полететь в космос, только представьте, было более 3 000 человек. Практически сразу решили: первым белорусским космонавтом должна быть женщина. Требования принципиальные: хорошая физическая подготовка, отменное здоровье, определенный набор психологических качеств и способностью схватывать на лету азы космонавтики. Ведь профессионалы готовятся и тренируются к полету не менее шести лет. У Марины Василевской на все про все было 8 месяцев.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

Она такой человек, с которым очень приятно и легко наладить коммуникацию. Это первое. А второе – она добрый человек, доброжелательный, очень исполнительный, даже, может быть, иногда было ей не то, чтобы трудно, что-то непонятно, тем не менее она старалась. Если бы у меня была дочь, но у нас в семье два сына и пятеро внуков, я бы хотел, чтобы моя дочь была похожа на нашу Марину. Сложно даже представить, как сильно в дни полета переживали родители Марины Василевской. Виталий и Ирина – абсолютно не публичные люди, но в такой истории трудно сдерживать эмоции.

Вы когда-нибудь могли подумать и поверить в то, что ваша дочь полетит в космос? Виталий и Ирина Василевские:

Нет, она нам сказала, только когда в шестерку попала: папа, мама, есть возможность полететь в космос, участие принять. Мы думаем, диспетчер на Земле, а когда шестерку по телевизору показали, поняли, что это что-то серьезное. А потом, когда главным космонавтом на полет выбрали, тогда уже гордость. Ну, и страшновато, конечно.

– Кто больше переживал из вас?

– Я. Я похудела на 5 килограммов.

Звание Герой Беларуси впервые в истории суверенной страны было присвоено в ноябре 1996-го посмертно Владимиру Карвату, известному военному летчику за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Это настолько ценная государственная награда, что тех, кому она вручалась, можно пересчитать по пальцам . Вы их и так знаете: Павел Мариев, гендиректор «БЕЛАЗ», митрополит Филарет, художник Савицкий, биатлонистка Домрачева, бесстрашные летчики, отдавшие жизнь за других – Ничипорчик и Куконенко. Всего 13 человек. До сегодняшнего дня. Марина Василевская стала 14-м Героем Беларуси. Она вернулась на Землю меньше недели назад. Но космос ее так и не отпускает…

Марина Василевская, космонавт Беларуси:

Это было невероятно интересно, я проснулась ночью от того, что не могла понять, я в невесомости или нет. Действительно, такое было.

Согласитесь, за каждой большой победой стоит труд большой команды. И от ответственности каждого в этой космической истории зависел конечный результат. У нас все получилось! Несмотря на то, что сегодня во Дворец Независимости пригласили часть этой команды, наших белорусов, высокие награды и у граждан России. Юрий Борисов удостоен ордена Дружбы народов, Олегу Новицкому, Сергей Крикалеву и Максиму Харламову объявлена Благодарность Президента Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень благодарен родителям. Они воспитали достойных дочерей нашей Беларуси. Подробности. Откровенно говоря, я очень хотел, чтобы девчонки полетели и стали первыми космонавтами у женского Президента Беларуси. Я подумал: ну, наверное, перед женщинами я теперь квит, я уже рассчитался – они не должны уже мне предъявлять какие-то претензии. Поздравляю всех вас с наступающим Международным днем космонавтики. Теперь этот праздник станет частью всей вашей, нашей личной истории.

23 марта навсегда вписано в историю суверенной Беларуси. В тот день за стартом космического корабля, затаив дыхание, уверены следили все, даже люди далекие от космической темы. Исторические кадры в прямом эфире показывал наш телеканал. А непосредственно на месте космических событий работала съемочная группа СТВ, которая буквально в режиме нон-стоп передавала самые оперативные новости.

Константин Герцев, корреспондент:

Конечно, наблюдая за стартом, особенно за тем, который был отменен 21 марта, поджилки немножко затряслись. Конечно, пообщавшись со специалистами «Роскомоса», уже на резервный день 23 марта мы шли с уверенностью, что сейчас старт точно будет. И наблюдая за нашей Мариной, со стороны было видно, что сегодня точно мы полетим, потому что присутствовала в ней уверенность. Посадка, конечно, удивительная вещь, своего рода как охота и рыбалка, когда ты все утро наблюдаешь за небом, когда же наконец появится эта капсула, раскроются те самые парашюты. И конечно, те эмоции, когда ты слышишь их первый радиосигнал – а у нашей Марины Василевской это был смех от вообще ощущения того, что происходит в тот момент в капсуле – это было потрясающе. Я думаю, что белорусы это заслужили.

Для развития космической отрасли белорусами сделано немало. И важным, и мудрым решением после развала Советского Союза было не только сохранить имеющуюся научную школу, но и поднять ее на ступень выше. Так, летом 2012-го первый белорусский спутник вышел на орбиту. Это результат работы наших умов. С тех пор Беларусь по праву стала космической державой. Огромный шаг вперед – первый полет космонавта суверенной Беларуси на МКС. Ко всему это еще и новый уровень космического сотрудничества Беларуси и России.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Это теснейшее сотрудничество. Я откровенно говорю. Оно идет уже больше 24 лет. Мы работаем, непосредственно являемся головными по ряду союзных программ, которые выполнялись, начиная с 1999 года по сегодняшний день. Вместе с Научно-исследовательским институтом космических систем Российской Федерации и корпорации «Роскосмос» имени Хруничева. Работа там не только посвящена созданию спутников – это один из элементов космических группировок. Это наземная часть, это система дистанционного сбора информации, дистанционного зондирования Земли, это система выявления различных аномалий для различных областей экономики, лесного хозяйства.