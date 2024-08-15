Спасли жизнь ребёнку – рассказываем о первой в Беларуси операции Бэкс-Никайдо

В РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси была успешно проведена операция Никайдо по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенту всего полтора года. С самого рождения малыша наблюдали медики и делали все необходимое, чтобы спасти ему жизнь. Двухэтапный хирургический подход применен впервые в мире. Как чувствует себя пациент и о новой примененной технологии – в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В этом РНПЦ проводят операции на детском сердце. Более тысячи вмешательств в год, причем большинство с при помощи малоинвазивных методик. То есть уже через пару дней ребенка выписывают домой.

Теперь возможностей, помочь малышу со сложным диагнозом у белорусских медиков еще больше. Наконец-то дни, когда можно просто улыбаться и мечтать о будущем. Долгие месяцы сложного лечения позади. Редкий врожденный порок сердца – о диагнозе малыша многодетная мама Виктория из Ганцевичей узнала на 28 неделе беременности. Ребенок родился слабым. С первого дня жизни белорусские врачи взяли Данилу под свою опеку, уверенными шагами помогая ему на пути выздоровления. Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава:

Ему предстояли две операции. Одна временная, чтобы дать возможность ему подрасти, выжить, и вторая окончательная, так называемая операция Никайдо, которую делают очень немногие центры в мире (подробнее).

В этой истории многое впервые. Это стало возможно благодаря многочисленным составляющим. В свое время в Беларуси сделали ставку на развитие республиканских научно-практических центров – непосредственное поручение главы государства. РНПЦ – это сплав науки и передовых технологий, которые позволяют разрабатывать и внедрять новые методики. Плюс оснащение учреждений высокотехнологичным оборудованием и, конечно, профессионализм белорусских медиков. Об их разработках сегодня знают во всем мире. Взвесив все возможности, посоветовавшись с родителями, врачи приняли решение провести операцию по новой технологии. Она получила название Бэкс-Никайдо по имени врача, который открыл данный метод.

Константин Дроздовский:

Когда пришло время делать окончательную операцию, это был вызов для нас. Потому что операция очень сложная технически, но, поговорив с мамой, приняли решение идти на эту операцию. К счастью, нам удалось сделать так, что ребенок сейчас чувствует себя хорошо. Работала бригада из 11 специалистов РНПЦ. Операция длилась около семи часов. Все, чтобы подарить малышу из Ганцевичей шанс на здоровое будущее. Такие вмешательства неофициально называют «исправленное сердце», проводятся только медиками высочайшего уровня.

Виктория Назарова, заведующий отделения анестезиологии и реанимации РНПЦ детской хирургии:

За каждого пациента мы переживаем как за своего. И на каждого пациента огромное количество людей работает совместно большой командой. Но несмотря на наш огромный опыт, конечно, такой ребенок после такой операции у нас был впервые. Благодаря командной работе послеоперационный период прошел гладко. Уже на следующий день после операции ребенок задышал сам, и справлялся хорошо, и с хорошей сатурацией был. Через пять дней после операции он был переведен в отделение к маме.