Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет. «Беларусь – это уже космическая держава, и мы будем это продвигать» – Марина Василевская

Юлия Алексеюк, ведущая:

На Всебелорусском народном собрании обсуждается стратегия развития нашего государства. В чем ты видишь это развитие и что у нас уже есть сейчас? Евгений Пустовой, политический обозреватель, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Давайте вспомним, с чего мы начинали. Беларусь превратилась после распада Союза в челночников, а сейчас мы в космосе. Беларусь – это просто космос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все это наш общий успех, но не космос ли все наши достижения? Да, мы космическая держава. Космос наш. И это не афоризм. Полет Марины Василевской для Беларуси не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен. Мы много эффективно работали на космические программы, когда история освоения космоса еще только начиналась. Компетенции Беларуси в этой сфере востребованы другими странами. Это успех интеллектуально развитой нации. Это результат того, что мы сделали отечественное образование по-настоящему народным достоянием. Сделали его качественным и доступным каждому.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Беларусь – это уже космическая держава, и мы будем это продвигать, мы будем прославлять, мы будем популяризировать космонавтику в нашей Беларуси обязательно. И я к этому приложу очень много усилий. Евгений Пустовой:

По Беларуси какие мысли были у вас?

– Беларусь очень чистая, независимая, красивая. И когда мы видели из космоса нашу Беловежскую пущу, а там есть условное обозначение Беловежской пущи как подкова, это и дает вот это знаковое понятие, что мы защищены вот этой подковой.

– А персонификация этой подковы в ВНС. Можно считать, что в ВНС – это такая страховка от всего того плохого, что случается с нашими соседями?

– Я считаю, что эта подкова защитит нас от всего плохого. И мы должны предложить все очень много усилий для того, чтобы воплощать добро, и тогда оно к нам вернется. Будет ли песня про ВНС от Анатолия Ярмоленко? Евгений Пустовой:

Очень важно, что на ВНС, на форуме присутствуют не только делегаты, но и приглашенные, среди которых люди, которые делают нашу страну лучше и уже внесли вклад. Биографию ВНС, биографию страны можно сравнить с творческой биографией нашего народного артиста Анатолий Ярмоленко.

Вы когда-то пели «Дойдзем, дойдзем шлях да Беларусi». Дошли? Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Думаю, да. Мы подтверждаем с каждой пятилеткой, с каждым ВНС. И я надеюсь, что сегодняшнее событие, люди, которые избраны депутатами и будут принимать, я надеюсь, очень взвешенные решения, потому что это очень важно. Вы видите, что происходит в мире.

– Недавно хорошую песню спели. «Беларусь, знiкнем мы, знiкну я, а Беларусь застанецца». А про ВНС не думаете придумать?

– Песня, якая вось пра Беларусь, ужо адказвае на гэта пытанне. Таму што мы ўсе жывём, працуем, каб наша Беларусь квiтнеючай была. Президент не перекладывает ответственность за страну, а надеется, что рядом те, кто встанет на ее защиту – Пустовой Юлия Алексеюк:

Ты начал говорить о консолидации общества. Как думаешь, все-таки Всебелорусское народное собрание способствует единству белорусского народа?

Евгений Пустовой:

Это победа белорусской современной государственности – ВНС. Именно победа белорусской современной государственности. Мы шли к этому, мы к этому пришли. А вот о распределении полномочий, о демократизации отношений первым заговорил Президент. Еще в 2018 году говорил: надо созреть для этого, вот люди созрели. Ну хочется, конечно, еще более внедряться, консолидироваться в управление государством. Пожалуйста, вот этот орган есть, но он в том числе и орган народовластия, и страховка от всяких неправильных решений другими ветвями власти. Ведь ВНС способно отменить любые другие решения государственных органов, ну, конечно, кроме решения судов. И главное, что Президент ждет от делегатов ВНС, вообще от ВНС, не быть безмолвным и неравнодушным.