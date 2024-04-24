Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь
Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.
«Беларусь – это уже космическая держава, и мы будем это продвигать» – Марина Василевская
Юлия Алексеюк, ведущая:
На Всебелорусском народном собрании обсуждается стратегия развития нашего государства. В чем ты видишь это развитие и что у нас уже есть сейчас?
Евгений Пустовой, политический обозреватель, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Давайте вспомним, с чего мы начинали. Беларусь превратилась после распада Союза в челночников, а сейчас мы в космосе. Беларусь – это просто космос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все это наш общий успех, но не космос ли все наши достижения? Да, мы космическая держава. Космос наш. И это не афоризм. Полет Марины Василевской для Беларуси не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен. Мы много эффективно работали на космические программы, когда история освоения космоса еще только начиналась. Компетенции Беларуси в этой сфере востребованы другими странами. Это успех интеллектуально развитой нации. Это результат того, что мы сделали отечественное образование по-настоящему народным достоянием. Сделали его качественным и доступным каждому.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Беларусь – это уже космическая держава, и мы будем это продвигать, мы будем прославлять, мы будем популяризировать космонавтику в нашей Беларуси обязательно. И я к этому приложу очень много усилий.
Евгений Пустовой:
По Беларуси какие мысли были у вас?
– Беларусь очень чистая, независимая, красивая. И когда мы видели из космоса нашу Беловежскую пущу, а там есть условное обозначение Беловежской пущи как подкова, это и дает вот это знаковое понятие, что мы защищены вот этой подковой.
– А персонификация этой подковы в ВНС. Можно считать, что в ВНС – это такая страховка от всего того плохого, что случается с нашими соседями?
– Я считаю, что эта подкова защитит нас от всего плохого. И мы должны предложить все очень много усилий для того, чтобы воплощать добро, и тогда оно к нам вернется.
Будет ли песня про ВНС от Анатолия Ярмоленко?
Евгений Пустовой:
Очень важно, что на ВНС, на форуме присутствуют не только делегаты, но и приглашенные, среди которых люди, которые делают нашу страну лучше и уже внесли вклад. Биографию ВНС, биографию страны можно сравнить с творческой биографией нашего народного артиста Анатолий Ярмоленко.
Вы когда-то пели «Дойдзем, дойдзем шлях да Беларусi». Дошли?
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Думаю, да. Мы подтверждаем с каждой пятилеткой, с каждым ВНС. И я надеюсь, что сегодняшнее событие, люди, которые избраны депутатами и будут принимать, я надеюсь, очень взвешенные решения, потому что это очень важно. Вы видите, что происходит в мире.
– Недавно хорошую песню спели. «Беларусь, знiкнем мы, знiкну я, а Беларусь застанецца». А про ВНС не думаете придумать?
– Песня, якая вось пра Беларусь, ужо адказвае на гэта пытанне. Таму што мы ўсе жывём, працуем, каб наша Беларусь квiтнеючай была.
Президент не перекладывает ответственность за страну, а надеется, что рядом те, кто встанет на ее защиту – Пустовой
Юлия Алексеюк:
Ты начал говорить о консолидации общества. Как думаешь, все-таки Всебелорусское народное собрание способствует единству белорусского народа?
Евгений Пустовой:
Это победа белорусской современной государственности – ВНС. Именно победа белорусской современной государственности. Мы шли к этому, мы к этому пришли. А вот о распределении полномочий, о демократизации отношений первым заговорил Президент. Еще в 2018 году говорил: надо созреть для этого, вот люди созрели. Ну хочется, конечно, еще более внедряться, консолидироваться в управление государством. Пожалуйста, вот этот орган есть, но он в том числе и орган народовластия, и страховка от всяких неправильных решений другими ветвями власти. Ведь ВНС способно отменить любые другие решения государственных органов, ну, конечно, кроме решения судов. И главное, что Президент ждет от делегатов ВНС, вообще от ВНС, не быть безмолвным и неравнодушным.
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это важнейшее политическое событие нашей страны. От нас, от всех, от данной работы ВНС будет зависеть концепция, национальная безопасность, суверенитет нашей страны. И я думаю, что здесь случайных людей нет. И каждый на своем вместе будет работать и принимать правильные решения для того, чтобы наша страна процветала.
Евгений Пустовой:
Вот он, коллективный Лукашенко. ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из 1 160 делегатов зависит, какой будет дальше Беларусь. Но Президент, конечно, не перекладывает свою ответственность за страну, но он надеется, что рядом те, которые всегда встанут на защиту нашей Родины, наших интересов, нашего будущего.
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