Яркие премьеры и кулинарные секреты! Чем запомнился «Марафон единства» в Мозыре?

«Марафон единства» на неделе принимал Мозырь. Самый народный проект страны принес в южный белорусский город много интересного и нового. К примеру, в Мозыре открыли «Полесье-Арену», которую местные уже окрестили белорусским Колизеем. А еще «Марафон единства» приобрел особый предновогодний колорит, и в итоге получился двойной праздник. О том, что нас объединяет, – Анна Корольчук.

Полесская жемчужина, город на 7 холмах, Мозырь на этой неделе закружил в праздничном вихре. Новость о том, что накануне Нового года «Марафон единства» заглянет и в этот райцентр, стала приятным сюрпризом для жителей. И возможностью на всю страну рассказать, чем славится их край. Участники марафона – блогеры и артисты – погрузились в атмосферу древнего Мозыря, загадали желания в резиденции братьев Дедов Морозов и закружились с ними в праздничном хороводе. Мозырский замок, выставка ремесел и детский дом – как принимали «Марафон единства» в белорусской Швейцарии.

Историческое и культурное наследие здесь не уступает промышленным достижениям. В Мозыре перерабатывают нефть и древесину, выпускают молочные продукты и пищевую соль. Вспомнить о том, что было сделано ради развития страны и ее суверенитета, и еще раз встретиться с деловыми партнерами, не за столом переговоров, «Марафон единства» дает такую возможность. Участники «Марафона единства» в Мозыре посетили «Замковую гору» и молочный комбинат. Кто хорошо работает, тот и весело отдыхает. Проект «Разам працуем, разам спяваем!» буквально ворвался в производственные будни деревообрабатывающего комбината. Вместо привычного шума станков цех наполнился музыкой.

В эти дни Мозырь действительно утопал в музыке – в город приехали десятки известных артистов. Ведущие мастера сцены Большого театра оперы и балета провели мастер-классы для тех, кто только начинает свой творческий путь. Артисты Большого провели мастер-класс в Мозырском музыкальном колледже в рамках «Марафона единства». Мозырская земля богата талантами – это родина легендарного дирижера, народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Поэтому полесский райцентр стал единственным городом в маршруте «Марафона единства», где максимально раскрыли палитру творчества Большого театра Беларуси. Яркие костюмы, фотографии, афиши спектаклей и реквизит – на экспозиции гостям представили наследие и современность крупнейшего театра страны.

Секретами, но уже кулинарными, на «Знаковой встрече» с мозырянами делился генеральный директор СТВ Александр Осенко. Уже год как он беседует с известными людьми в телевизионном проекте «Рецепт настоящего белоруса», чтобы найти ответ на важный вопрос. «Марафон единства» шагает по стране. Акцию принимает Мозырь. Приготовили оливье прямо в ТЦ! Чем удивлял самый народный проект в Мозыре?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

«Рецепт настоящего Белоруса» – на самом деле все банально и просто. Многие участники моего проекта приходят, называют его, и под красной линией проходит одно – любить свою Родину. Любя свою Родину и семью, ты созидаешь то, что необходимо для нашей Синеокой Беларуси. Оргкомитет «Марафона единства» подарил ребятам сладости, 30 килограммов мандарин, велосипеды и большой телевизор. А еще тепло своих сердец и сотни фотографий на память. Мощным аккордом культурно-просветительской акции стал масштабный гала-концерт «Время выбрало нас». На сцену новой «Полесье-Арены» вышли более 400 артистов, чтобы удивлять зрителей новогодним шоу.