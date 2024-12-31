«Марафон единства», сольный концерт и новый альбом – чем запомнился 2024 год для Виктории Алешко

Знаете ли вы, что если повстречать Викторию в канун Нового года, то обязательно весь год будут сопровождать победы?

Александр Меженный, ведущий:

Хотелось бы узнать, вот ты же тоже участница «Марафона единства», как твои впечатления?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ой, ну, во-первых, я хочу сказать, что это грандиозный совершенно, масштабный проект и очень-очень нам необходимый, потому что мы увидели, насколько это нужно нам, и не только артистам и организаторам, но и вообще всем белорусам, потому что все с огромным удовольствием посещают праздник, а это действительно праздник – «Марафон единства». И когда такое сплочение, когда такая энергетика единая, в едином мы порыве говорим о самом важном, что окружает нас, и о нашей сильной Беларуси, вот в этом, мне кажется, и заключается основная идея этого марафона прекрасного.