«Марафон единства», сольный концерт и новый альбом – чем запомнился 2024 год для Виктории Алешко

Знаете ли вы, что если повстречать Викторию в канун Нового года, то обязательно весь год будут сопровождать победы?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Знаете ли вы, что если повстречать Викторию в канун Нового года, то обязательно весь год будут сопровождать победы?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Хотелось бы узнать, вот ты же тоже участница «Марафона единства», как твои впечатления?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Ой, ну, во-первых, я хочу сказать, что это грандиозный совершенно, масштабный проект и очень-очень нам необходимый, потому что мы увидели, насколько это нужно нам, и не только артистам и организаторам, но и вообще всем белорусам, потому что все с огромным удовольствием посещают праздник, а это действительно праздник – «Марафон единства». И когда такое сплочение, когда такая энергетика единая, в едином мы порыве говорим о самом важном, что окружает нас, и о нашей сильной Беларуси, вот в этом, мне кажется, и заключается основная идея этого марафона прекрасного.
Александр Меженный:
Это здорово, что талантливые артисты поддерживают это движение. Это замечательно, что вся страна поет лучшие песни. Вот 2024-й с чем связан, что вспоминается в первую очередь?
Виктория Алешко:
У меня был тур по стране с прекрасным сольным концертом «Настоящее золото». И для меня большая честь, что и в рамках фестиваля «Славянский базар» также прошел мой сольный концерт. И еще была презентация альбома, и я хочу поблагодарить от всей души музыкальную медиакомпанию за организацию и за всяческую поддержку. Ну и, конечно, было много всего, и очень хочется, чтобы в 2025 году все только продолжилось.
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