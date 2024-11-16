Лукашенко: корова должна быть во дворце – такому животному надо памятник поставить

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусов есть свой хлеб. В условиях беспрецедентного спроса на продовольствие надо сохранить качество питания. Президент берет шире. Первый создает здоровую среду для белорусов. Это главный мировой тренд. То, к чему стремятся самые образцовые общества. А наш Президент нас к этому сам ведет. Здоровье нации начинается и с хлебных, и со спортивных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В загашниках мы корову держать не можем. Корова должна быть во дворце. И не потому что это наше спасение. Вообще, я вот думаю, что такому животному, как корова, надо поставить в Беларуси памятник. Потому что в годы последней войны коровы, где только можно, в лес уводились, сохраняли ее там. Было молоко для того, чтобы детей накормить и как-то себя спасти. И не только потому что это корова, а потому что это молоко и молочные продукты, которые мы употребляем в пищу и наши дети.