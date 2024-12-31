Белорусы в 2024-м покорили космос! Вот каким запомнился полёт Марины Василевской на орбиту

Этот полет, без преувеличения, стал огромным шагом в развитии отечественной космонавтики. Несмотря на то, что представитель независимой Беларуси полетел на орбиту лишь в 2024-м, космос наш уже не одно десятилетие. Первым белорусом, увидевшим всю Землю в иллюминаторе, стал Петр Климук. Он побывал в космосе трижды. Такой же результат и у Владимира Коваленка. Оба наших земляка – дважды Герои Советского Союза. Уроженец города Червеня Олег Новицкий – участник четырех полетов на МКС. Вклад этих людей в развитие космонавтики неоценим, собственно, как и других наших земляков.

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