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Белорусы в 2024-м покорили космос! Вот каким запомнился полёт Марины Василевской на орбиту

31 декабря 2024 11:30
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Белорусы в 2024-м покорили космос! Вот каким запомнился полёт Марины Василевской на орбиту -1

Это невероятная красота, что я увидела.

Такими словами описала планету Земля первая белорусская женщина-космонавт. Марина Василевская открыла новую страницу в истории освоения космоса белорусами.

Марина Василевская: «Благодарю свою Республику Беларусь за такой шанс» – подробности здесь.

Белорусы в 2024-м покорили космос! Вот каким запомнился полёт Марины Василевской на орбиту -3

Этот полет, без преувеличения, стал огромным шагом в развитии отечественной космонавтики. Несмотря на то, что представитель независимой Беларуси полетел на орбиту лишь в 2024-м, космос наш уже не одно десятилетие. Первым белорусом, увидевшим всю Землю в иллюминаторе, стал Петр Климук. Он побывал в космосе трижды. Такой же результат и у Владимира Коваленка. Оба наших земляка – дважды Герои Советского Союза. Уроженец города Червеня Олег Новицкий – участник четырех полетов на МКС. Вклад этих людей в развитие космонавтики неоценим, собственно, как и других наших земляков.

Подробности в видео.

# Космос # Марина Василевская

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