Президент: хочу, чтобы белорусы были не только спортивными, но и здоровыми

Президент озвучил задачи на ближайшую пятилетку не только для аграриев, но и для руководителей всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу «Один район – один проект» значительно усилят. Важно создавать новые производства, даже если они будут небольшими, как, например, пекарня. Ведь это рабочие места, а сегодня нельзя допустить отток населения из регионов. Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет». Подробности. Что касается задач для сельскохозяйственной отрасли, Президент ориентирует на 11 миллионов тонн зерна в следующем году, а также поднимает планку по молоку. Тем более что современные молочно-товарные комплексы есть, за следующие пять лет их строительство завершится по всей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если в чистоте и порядке будут содержаться эти коровы, если молоко будет чистое, мы будем здоровы. Недавно «Клуб редакторов», другие передачи посмотрел, они поддерживают меня за те спортивные объекты, которые в последнее время мы и наши добрые друзья помогли построить. Все правильно говорили, но не упомянули одну вещь. Оля Шпилевская вчера говорила, что это здоровье нации. Да! Люди не будут ходить в аптеки. Лучше на стадион. Лучше на спортивную площадку. И я уже не родителей прошу, а прошу молодежь, школьников: возьмите вы своих родителей и отведите вместе с собой на спортивную площадку. Дольше проживут, меньше в аптеки ходить будут. Это не моя прихоть, я хочу, чтобы нация была не только спортивной, но и здоровой. Уверен, что и здесь хватает всего, чтобы люди были здоровы.