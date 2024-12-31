Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»

31 декабря глава государства присудил специальные премии Президента Республики Беларусь «Белорусский спортивный Олимп». Люди и коллективы, которые становятся ее лауреатами – настоящие герои и гордость страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они посвящают жизнь высоким достижениям, идут к своим вершинам через изнурительные тренировки и бесконечную силу воли, становятся примером для миллионов.

Так, по результатам 2024-го «Белорусский спортивный Олимп» присужден заслуженному тренеру Беларуси Геннадию Вишнякову. Среди его учеников – 21-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий. Обладательницей престижной премии становится и заслуженный мастер спорта Беларуси по вольной борьбе, многократная победительница и призер мировых и европейских первенств – Ирина Курочкина. Сегодня она занимает 3-е место в мировом рейтинге в категории до 55 килограммов.

«Белорусский спортивный Олимп» также покорился коллективу Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1, среди воспитанников которой, обладатели золотых Олимпийских медалей Владислав Гончаров и Иван Литвинович.