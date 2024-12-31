В Минске с полуночи до 5 утра будет работать более 40 наземных маршрутов

В Минске в новогоднюю ночь организуют движение общественного транспорта – автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. С полуночи до 5 утра будет работать более 40 наземных маршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако есть и некоторые изменения. Так, отменяется движение автобусов № 83э, 76э, 114с и 151с, а количество машин на маршрутах №130 и №140 будет сокращено.

Метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 4 часов. Исключение – станции «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», которые будут открыты до 4:15. А интервал движения поездов составит от 6 до 8 минут.