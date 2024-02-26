Первые итоги единого дня голосования! Кого выбрал белорусский народ?

В Беларуси избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания, об этом объявила Центральная избирательная комиссия. В стране подводят итоги единого дня голосования. Пока предварительные, работа по финальному сбору и анализу сведений продолжается, и окончательные результаты станут известны 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в стране избирали также более 12,5 тысячи депутатов местных Советов. Факты, мнения и первые интервью от новоизбранных – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первый в истории страны единый день голосования. Белорусы сделали свой выбор! Уже в 2 часа ночи ЦИК, как и обещал, опубликовал первые итоги выборов. Явка в эту электоральную кампанию составила 73,09 %. Это уже факт – в Беларуси избрали Палату представителей в составе 110 народных избранников. Конкурс на депутатское кресло составил почти два с половиной человека на место. В электоральном марафоне финишировали как кандидаты с законодательным опытом (пятая часть от состава), так и новички. Пожалуй, особенность этой кампании – громкие имена кандидатов, которые хорошо были знакомы избирателям. Чкаловский округ столицы в парламенте представит доктор исторических наук и глава белорусской кузницы управленческих кадров Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это большое доверие для меня и большая ответственность, потому необходимо будет выполнять эти наказы, которые были озвучены на нашей встрече с избирателями. В современных геополитических условиях, когда идет крушение однополярного несправедливого мироустройства, сохранять единство нашего народа, чтобы мы вместе, сообща совершенствовали то, что уже достигнуто, не ломая и не уничтожая то, что у нас уже есть, а совершенствуя, развивая и поступательно двигая по пути прогресса нашу страну и наше общество. Шевцов: пытались вымазать все в черный цвет беглые. Сейчас этого нет, мы увидели истинное лицо белоруса. Подробности.

Каким будет новый состав? Треть – это женщины, один представитель от молодежи до 31 года. И в этот раз партийные кандидаты перевесили беспартийных на 30 %. Александр Коледа: партии стали проявлять более живой интерес к избирательной кампании. Читайте здесь. Член партии «Белая Русь» Владимир Боровенко впервые представит в парламенте Брестский-Восточный округ. Позади бессонная ночь в ожидании результатов, а впереди работа с наказами от граждан.

Владимир Боровенко, заместитель генерального директора предприятия «Брестоблгаз»:

Разные были наказы. И состояние дорог, и освещенность улиц, и более предметные. Надо все это обобщить, подумать и, как говорит наш Президент, засучив рукава, приступать к работе. Выбор под прицелом не только камер (а охват избирательной кампании прессой, как отмечают, был одним из самых масштабных), но и зорким взглядом наблюдателей. Как национальных, так и международных. Независимые и представляющие различные организации – всего в Беларуси работали 294 международных представителя. Вердикт – выбор сделан законно. Впрочем, ничего лучше не говорит о нашей открытости, чем такие «заметки на полях».

Константин Авершин, международный наблюдатель от ПА ОДКБ:

Небольшие помарки лично для себя я заметил, их, что называется, не отходя от кассы, не откладывая в долгий ящик, устраняли, такие как отсутствие бейджика у волонтера, например. Или вторая дверь была закрыта, чтобы лица с инвалидностью, допустим, беспрепятственно попали на участок. Все быстро устранялось.

Вадим Деньгин, международный наблюдатель от ПА ОДКБ:

Люди сообщали какие-то свои претензии, мы выслушали несколько, это больше частности: не нравится какой-то звук, шум или не так приняли кого-то. Кому-то не понравилась еда, в конце концов. Это нормально. И это оптимально для всех видов выборов. Международный наблюдатель: вопросов к выборам в Беларуси нет. Кто считает по-другому, может приехать и убедиться. Читайте здесь. В Беларуси в единый день голосования также избирали свыше 12,5 тысячи депутатов местных Советов. Так, в Брестской области констатируют: местные Советы сформированы в полном составе на всех уровнях, а это 1902 депутата. Новый электоральный формат себя оправдал.