Что было, то было: Новости о людях/ Ничто так не портит прогнозы, как погода/ Чудо-утка

Новости о людях

Один мой заезжий из Москвы товарищ, увидев белорусские итоговые новости, покритиковал за их аграрный уклон. Типа, у вас все про сбор урожая, комбайнеров, да про деревню. Конечно, это не столь интересно, как в российских новостях про «бандеровцев», американский империализм, угрозы Британии и новый танк «Армата», но ничего унизительного я в наших новостях не вижу. Беларусь аграрная страна и продовольственная безопасность для нас не менее важна, нежели все остальное. В конечном итоге, здесь и экономическая и политическая безопасность кроются. Ничего плохого, чтобы подробно рассказывать о людях с земли – их труде, заботах, радостях и проблемах. Они и сами почувствуют это внимание и ответят взаимностью. Тем более, в горячий период сбора урожая. Вот и сегодня сообщили, что под Минском на месте будущего белорусско-китайского производства по переработке зерна заложили первый камень. Сообщили, что в состав будущего агрохолдинга войдут 14 заводов. Займутся глубокой переработкой зерновых по современным методам биотехнологии. Часть продукции пойдет на экспорт – в Россию, Украину, страны ЕС и сам Китай. Рядом с производством возведут даже социальную инфраструктуру для специалистов. Потому, не надо стесняться делать более земные и социальные новости.

Ничто так не портит прогнозы, как погода

Какой-то кошмар творится с погодой этим летом. Колбасит нас, а еще больше Южную и Западную Европу. Самое ужасное, что в этих условиях в Греции происходили еще и умышленные поджоги. Сегодня власти этой страны объявили, что исходя из снимков, полученных со спутника, к чрезвычайной ситуации привели поджоги. Найдены улики, указывающие именно на эту версию. Напомню, катастрофа, разразившаяся 23 июля, унесла жизни почти 80 человек. В Евросоюзе был объявлен траур в связи с гибелью людей во время масштабных лесных пожаров. Но беда не приходит одна. На Афины, вслед за аномальной жарой и пожарами, обрушились сильнейшие ливни. За считанные минуты дороги ушли под воду вместе с автомобилями и их владельцами. Несколько десятков человек были спасены из водяной ловушки сотрудниками экстренных служб. Вслед за Грецией пожары охватили Германию. Огонь бушует на огромной территории поблизости Потсдама, расположенного практически в пригороде Берлина.

Тема погоды и в Беларуси не сходит с лент новостей поисковиков и главных страниц медиа. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий предупреждает нас, что нельзя делать во время грозы, на выходные ждут или жару, или ливни, а может и то и другое. Тут еще в ночь с пятницы на субботу ожидается самое длинное лунное затмение XXI века. Астрологи уже успели прокомментировать это событие и дать советы. Вездесущий Павел Глоба сказал, что в этот день могут произойти вспышки агрессии и большие конфликты, что людям необходимо себя контролировать, чтобы избежать аварий и катастроф. Пестрят заголовки СМИ, что сегодня над землей появится «Кровавая Луна», и она встретится с «воинственным Марсом». Астролог Татьяна Калинина поясняет, какое влияние окажут затмения на определённые знаки Зодиака и напутствует – «Тут можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло, нужно быть поосторожнее с этим». Господи, ну мракобесие какое-то. Просто как в романе «Фараон» Болеслава Пруса. Берегите себя, но без фанатизма.

Чудо-утка

Каких только чудес не встретишь в природе! Особенно приятно, когда такие чудеса позитивные и вызывают улыбку. Фотограф New York Times запечатлел на озере в штате Миннесота утку, за которой плыли сразу 76 утят. Видео вызвало немалое удивление у орнитологов, поскольку эта особь способна откладывать лишь 8-10 яиц. Как мог образоваться такой большой детский сад? Версии ученых и саму прогулку утиного семейства по озеру вы можете прочитать и увидеть здесь.

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Д.П.