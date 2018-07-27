Греция назвала причину масштабных лесных пожаров

Новости Греции. Исходя из снимков, полученных со спутника, умышленные поджоги привели к ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленные очаги возгорания возникли в очень короткий промежуток времени. Кроме того, сообщается об уликах указывающих именно на эту версию.