Греция назвала причину масштабных лесных пожаров

Новости Греции. Исходя из снимков, полученных со спутника, умышленные поджоги привели к ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Исходя из снимков, полученных со спутника, умышленные поджоги привели к ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многочисленные очаги возгорания возникли в очень короткий промежуток времени. Кроме того, сообщается об уликах указывающих именно на эту версию.
Напомним, пламя охватило Грецию 22 июля и привело к гибели 85 человек. С 2007 года пожары стали самыми серьёзными на территории страны.