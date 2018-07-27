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Греция назвала причину масштабных лесных пожаров

27 июля 2018 10:55
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Новости Греции. Исходя из снимков, полученных со спутника, умышленные поджоги привели к ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция назвала причину масштабных лесных пожаров-1

Многочисленные очаги возгорания возникли в очень короткий промежуток времени. Кроме того, сообщается об уликах указывающих именно на эту версию.

Греция назвала причину масштабных лесных пожаров-4

Напомним, пламя охватило Грецию 22 июля и привело к гибели 85 человек. С 2007 года пожары стали самыми серьёзными на территории страны.

# Пожар # Фотофакт

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