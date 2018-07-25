Власти Греции выделили помощь в размере 20 млн евро пострадавшим от пожаров

Новости Греции. На неотложную помощь пострадавшим от пожаров власти Греции выделили 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы подсчитать ущерб, нанесенный пламенем, в пострадавших регионах работают 300 специалистов.

Тем временем, борьба с огнем продолжается. Пожарные борются с ним с земли, воздуха и моря.

Природная катастрофа, разразившаяся 23 июля, унесла жизни 74 человек. Кроме того, почти две сотни пострадавших от стихии.