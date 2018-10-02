Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины»

В объективе – малая родина. Творческий конкурс телеканала СТВ и впрямь отозвался эхом по всей стране. Десятки героев, сотни работ и тысячи бесценных кадров.

Восемь месяцев неравнодушные к родным пенатым телезрители присылали яркие, захватывающие, а порой сенсационные материалы.

От Минска до самых окраин, от фотоколлажа до репортажа. Камеру взяли в руки аграрии, экономисты, программисты, учителя и звезды отечественной эстрады. А число работ превысило даже самые смелые ожидания.

Конкурс, приуроченный к Году малой родины, невиданной волной прокатился по медиапространству всей страны. Увидеть красоты синеокой можно было и в соцсетях, и на видеохостингах, и на голубом экране.

Десятки тысяч человек следили за обновлениями YouTube-канала СТВ, а для интернет-дирекции телекомпании приятной неожиданностью стало разнообразие жанров, в которых белорусы признавались в любви милым сердцу местам.





Татьяна Бирук, заместитель директора дирекции интернет-вещания СТВ:

Конкурсанты присылали целые репортерские работы: кто-то провел расследование, кто-то рассказал о своих родителях, кто-то отправился в очередной раз навестить бабушек и дедушек, а кто-то снял зарисовку, на которой показал все достопримечательности родного края.

Вместо тысячи слов. Вооружиться не только камерами с микрофоном, но молотком и лопатой. Особое место коллекции – сюжеты, где телезрители не деле помогают в благоустройстве родного края – восстанавливают церкви, сажают дерья, наводят марафет во дворах.





Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора СТВ:

Телеканал СТВ благодарит всех своих телезрителей, многочисленных и неравнодушных, которые откликнулись и приняли участие в объявленном нами конкурсе. Мы не ожидали, что это будет такой ажиотаж. Сотни работ, редакторам приходилось даже выбирать из нескольких. Люди хотели показать самые лучшие места своей малой родины.