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Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины»

02 октября 2018 09:05
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В объективе – малая родина. Творческий конкурс телеканала СТВ и впрямь отозвался эхом по всей стране. Десятки героев, сотни работ и тысячи бесценных кадров.     

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -1

Восемь месяцев неравнодушные к родным пенатым телезрители присылали яркие, захватывающие, а порой сенсационные материалы.  

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -4

От Минска до самых окраин, от фотоколлажа до репортажа. Камеру взяли в руки аграрии, экономисты, программисты, учителя и звезды отечественной эстрады. А число работ превысило даже самые смелые ожидания.  

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -7

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -9

Конкурс, приуроченный к Году малой родины, невиданной волной прокатился по медиапространству всей страны. Увидеть красоты синеокой можно было и в соцсетях, и на видеохостингах, и на голубом экране.  

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -12

Десятки тысяч человек следили за обновлениями YouTube-канала СТВ, а для интернет-дирекции телекомпании приятной неожиданностью стало разнообразие жанров, в которых белорусы признавались в любви милым сердцу местам. 

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -15

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -17



Татьяна Бирук, заместитель директора дирекции интернет-вещания СТВ:
Конкурсанты присылали целые репортерские работы: кто-то провел расследование, кто-то рассказал о своих родителях, кто-то отправился в очередной раз навестить бабушек и дедушек, а кто-то снял зарисовку, на которой показал все достопримечательности родного края. 

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -19

Вместо тысячи слов. Вооружиться не только камерами с микрофоном, но молотком и лопатой. Особое место коллекции – сюжеты, где телезрители не деле помогают в благоустройстве родного края – восстанавливают церкви, сажают дерья, наводят марафет во дворах.   

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -22

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -24



Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора СТВ:
Телеканал СТВ благодарит всех своих телезрителей, многочисленных и неравнодушных, которые откликнулись и приняли участие в объявленном нами конкурсе. Мы не ожидали, что это будет такой ажиотаж. Сотни работ, редакторам приходилось даже выбирать из нескольких. Люди хотели показать самые лучшие места своей малой родины.  

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -26

Присоединилась к конкурсу и команда СТВ. Уже в новом сезоне зрителей ждут новые проекты с акцентом на самые колоритные места за минской кольцевой. «Год малой Родины» продолжается, это значит еще есть время показать, рассказать и помочь. 

Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» -29

# Год малой родины # Культура # Татьяна Бирук # Вадим Щеглов # Фотофакт # Культура Беларуси

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