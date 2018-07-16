«Жатва–2018». В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых

Тёплое начало лета способствовало тому, что работы в полях начались раньше обычного. К этому дню аграрии уже убрали почти 6% площадей.

Несмотря на то, что работы только начались в уборочной уже есть и свои лидеры. Это Брестская область, там аграрии обработали почти пятую часть земель. Следом за ней в списке – Гродненский и Гомельский регионы. Всего по стране намолотили свыше 330 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,8 центнера с гектара.