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«Жатва–2018». В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых

16 июля 2018 18:39
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жатва–2018». В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых-1

Тёплое начало лета способствовало тому, что работы в полях начались раньше обычного. К этому дню аграрии уже убрали почти 6% площадей.

Несмотря на то, что работы только начались в уборочной уже есть и свои лидеры. Это Брестская область, там аграрии обработали почти пятую часть земель. Следом за ней в списке – Гродненский и Гомельский регионы. Всего по стране намолотили свыше 330 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,8 центнера с гектара.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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