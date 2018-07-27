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Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»

27 июля 2018 17:06
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Новости Беларуси. Самое долгое лунное затмение XXI века 27 июля смогут увидеть почти на всей планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»-1

По белорусскому времени оно начнется в 21:24. А в половине одиннадцатого Луна полностью окажется в тени Земли. От первой и до последней фазы затмение продлится почти 4 часа.

Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»-4

Визуальных эффектов добавит и приближение Марса на минимальное расстояние к нашей планете. Благодаря редчайшему совпадению Луна получит красноватый оттенок.

Синоптики обещают ясное «окно», так что погода не помешает наблюдать за астрономическим представлением по всей территории страны.

# Космос # общество # Фотофакт

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