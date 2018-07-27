Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»

Новости Беларуси. Самое долгое лунное затмение XXI века 27 июля смогут увидеть почти на всей планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По белорусскому времени оно начнется в 21:24. А в половине одиннадцатого Луна полностью окажется в тени Земли. От первой и до последней фазы затмение продлится почти 4 часа.