Самое длинное затмение века: во сколько в Беларуси будет видно «кровавую луну»

Новости Беларуси. Самое долгое лунное затмение XXI века 27 июля смогут увидеть почти на всей планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самое долгое лунное затмение XXI века 27 июля смогут увидеть почти на всей планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По белорусскому времени оно начнется в 21:24. А в половине одиннадцатого Луна полностью окажется в тени Земли. От первой и до последней фазы затмение продлится почти 4 часа.
Визуальных эффектов добавит и приближение Марса на минимальное расстояние к нашей планете. Благодаря редчайшему совпадению Луна получит красноватый оттенок.
Синоптики обещают ясное «окно», так что погода не помешает наблюдать за астрономическим представлением по всей территории страны.