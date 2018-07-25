Зарядное устройство, оставленное без присмотра: по каким причинам чаще всего возникают чрезвычайные ситуации?

Ровно 165 лет назад – 25 июля 1853 года – в Минске появилась первая пожарная часть. Тогда штат её сотрудников состоял всего из пятидесяти одного человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем её основания.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель МЧС Беларуси – Виталий Новицкий.
Какая статистика в Минске по чрезвычайным ситуациям? Какие самые частые причины пожаров? Что делать человеку, если он застал пожар в лесу, в поле? Какой ролик сняли борисовские пожарные в честь праздника МЧС?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.