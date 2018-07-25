Зарядное устройство, оставленное без присмотра: по каким причинам чаще всего возникают чрезвычайные ситуации?

Ровно 165 лет назад – 25 июля 1853 года – в Минске появилась первая пожарная часть. Тогда штат её сотрудников состоял всего из пятидесяти одного человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем её основания.