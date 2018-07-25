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Зарядное устройство, оставленное без присмотра: по каким причинам чаще всего возникают чрезвычайные ситуации?

25 июля 2018 08:50
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Ровно 165 лет назад – 25 июля 1853 года – в Минске появилась первая пожарная часть. Тогда штат её сотрудников состоял всего из пятидесяти одного человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем её основания.

Зарядное устройство, оставленное без присмотра: по каким причинам чаще всего возникают чрезвычайные ситуации?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель МЧС Беларуси  – Виталий Новицкий.

Какая статистика в Минске по чрезвычайным ситуациям? Какие самые частые причины пожаров?  Что делать человеку, если он застал пожар в лесу, в поле? Какой ролик сняли борисовские пожарные в честь праздника МЧС?

Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Фотофакт

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