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В Минске инспектор ДПС спас жизнь девушке, намеревавшейся спрыгнуть с моста

26 июля 2018 20:45
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Новости Беларуси. Инспектор ДПС Леонид Харламов спас жизнь молодой минчанке, намеревавшейся спрыгнуть с моста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске инспектор ДПС спас жизнь девушке, намеревавшейся спрыгнуть с моста-1

Сотрудник нес службу на МКАДе, когда заметил девушку, задумчиво стоящую у ограждения дорожного моста. Неожиданно она начала перебираться через перила и остановилась на самом краю, намереваясь сделать роковой шаг. Реакция милиционера была незамедлительной.

В Минске инспектор ДПС спас жизнь девушке, намеревавшейся спрыгнуть с моста-4

Напарник милиционера также не остался в стороне. Он остановил фуру и убедил водителя подогнать большегруз под мост, чтобы в случае падения уберечь девушку от серьёзных травм. К счастью, всё обошлось. Сейчас девушка находится в РУВД. С ней работают психологи.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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