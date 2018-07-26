В Минске инспектор ДПС спас жизнь девушке, намеревавшейся спрыгнуть с моста

Сотрудник нес службу на МКАДе, когда заметил девушку, задумчиво стоящую у ограждения дорожного моста. Неожиданно она начала перебираться через перила и остановилась на самом краю, намереваясь сделать роковой шаг. Реакция милиционера была незамедлительной.

Напарник милиционера также не остался в стороне. Он остановил фуру и убедил водителя подогнать большегруз под мост, чтобы в случае падения уберечь девушку от серьёзных травм. К счастью, всё обошлось. Сейчас девушка находится в РУВД. С ней работают психологи.