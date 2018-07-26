Детский сад для уток? Фотограф нашёл утку, которая воспитывает 76 утят

Новости США. Фотографу Бренту Сайзеку посчастливилось увидеть удивительную картину на берегу озера Бемидджи. Мужчина заметил утку, за которой плыли сразу 76 утят (!). Об этом сообщает The New York Times. Брент в своем аккаунте в Twitter опубликовал запись, в которой выразил свое удивление: «Недалеко от знаменитого озера я нашел эту многодетную маму. Просто потрясающе, 76 утят!». Сайзек разместил видео, на котором можно рассмотреть, как все птенцы стараются не отставать от утки. Она же гордо плывет впереди.

Источник фото: Brent Cizek

Под записью Брента – сотни комментариев пользователей, вот несколько из них: «Отличная история, было интересно узнать такое!» «Вам так повезло, что вы увидели это собственными глазами, тоже хочу». «Я даже расплакалась!» «Наверное, она очень заботливая мама». «Однажды видел маму с 19 птенцами, но 76… В голове не укладывается». Сайзек фотографирует не только уток. В его социальных сетях очень много кадров дикой природы и разных животных.

Источник фото: twitter.com/brentcizekphoto

Загадочным является и тот факт, что у утки 76 воспитанников, ведь обычно особи откладывают 8-11 яиц. Хотя иногда утки подкладывают свои яйца в другие гнезда, чтобы у потомства было больше шансов на выживание. Появилось несколько версий, которые объясняют, откуда у мамы-утки столько детенышей. Скорее всего, фотограф нашел утиный детский сад. Утки во время линьки оставляют птенцов одной взрослой особи, которая знает, как нужно обращаться с утятами. Обычно в таких садах находится до 50 птенцов, 76 – это очень много для одной утки. Еще есть версия: самка могла «усыновить» птенцов, которые потеряли родителей.