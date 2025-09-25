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Выполнение поручений Президента обсудили на заседании Совета по исторической политике

25 сентября 2025 13:38
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Кто войдет в пантеон национальных героев? На заседании Совета по исторической политике при Администрации Президента 25 сентября обсуждали те проблемы и задачи, которые поставил Александр Лукашенко на недавней встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнение поручений Президента обсудили на заседании Совета по исторической политике-2

Главные из них – объективное отражение исторического развития нашей страны. Любое событие из глубины веков сегодня должно трактоваться на основе архивных и статистических материалов, экспертных исследований и заключений. Только проверенной информации место в школьных учебниках, методических пособиях, диссертационных работах. В них ярко должны быть представлены наши герои прошлых эпох, оставившие след в мировой культуре, науке, истории, сохранив при этом связь с Родиной.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Пантеон национальных героев – меткое выражение нашего Президента на совещании. Он сказал, возвращаясь к истории Великой Отечественной войны, там наши герои отражены неплохо. А вот герои, допустим, освободительного похода Красной армии 1939 года, о них говорят меньше. Так и остальные периоды и эпохи. Опять же, отражать и положительные, и отрицательные – максимально объективная характеристика этого пантеона героев, чтобы каждый белорус четко представлял себе наших жителей, которые внесли вклад не только у нас в стране, но и, возможно, в исторических событиях и в других странах. 

Выполнение поручений Президента обсудили на заседании Совета по исторической политике-4

Затронули и вопрос наполнения нового здания Национального исторического музея. Строительные работы на объекте в высокой степени готовности. Эскизы материалов, которые будут в экспозиции залов, должны пройти соответствующую экспертизу Совета по исторической политике при Администрации Президента.

Эта тема всегда была почвой для спекуляций – Лукашенко о важности развития исторической науки. Подробнее.

# История # Дмитрий Крутой # Государственная политика

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