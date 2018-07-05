«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле

Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Солнечное затмение 13 июля: каким знакам Зодиака стоит быть особо осторожными?

Как влияет лунное затмение?

Татьяна Калинина, астролог:

Солнечное затмение влияет на нашу внешнюю реализацию, а лунное затмение влияет на наш разум, на наше эмоциональное состояние в этот день. Бывает же так, что ты без причины чувствуешь себя плохо.

Почему во время солнечного затмения 11 августа нельзя купаться?