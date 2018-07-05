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«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле

05 июля 2018 10:49
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Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

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Как влияет лунное затмение?

Татьяна Калинина, астролог:
Солнечное затмение влияет на нашу внешнюю реализацию, а лунное затмение влияет на наш разум, на наше эмоциональное состояние в этот день. Бывает же так, что ты без причины чувствуешь себя плохо.

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«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле-1

Затмение, которое будет 27 июля лунное. Оно проходит в знаке Козерога и Рака, то есть там такой противовес: все планеты выстроятся друг напротив друга. И будет противоречие: между рационалистическим подходом, желанием получить какую-то собственность, выгоду и эмоциями. Тут можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло, нужно быть поосторожнее с этим.

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# Гороскоп # общество # Фотофакт # Астрология

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