«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле

Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.
Солнечное затмение 13 июля: каким знакам Зодиака стоит быть особо осторожными?
Как влияет лунное затмение?
Татьяна Калинина, астролог:
Солнечное затмение влияет на нашу внешнюю реализацию, а лунное затмение влияет на наш разум, на наше эмоциональное состояние в этот день. Бывает же так, что ты без причины чувствуешь себя плохо.
Почему во время солнечного затмения 11 августа нельзя купаться?