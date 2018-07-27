Не терять ни одного зёрнышка. В уборочной кампании определился экипаж двухтысячников

Новости Беларуси. Жаркая пора нынче и у белорусских аграриев. В уборочной кампании уже определился экипаж двухтысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жаркая пора нынче и у белорусских аграриев. В уборочной кампании уже определился экипаж двухтысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми в стране рекордное количество нового урожая намолотили отец и сын из Мостовского района. По традиции, чествование прямо в поле. И денежная награда от профсоюзов – в семейную копилку. Экипаж Москвенковых уже не в первый раз вырывается в лидеры.
Комбайнером работает отец Пётр. А дети на период уборочной ему помогают. Слаженному экипажу доверили самую большую жатку в хозяйстве. Глава семейства признаётся, секрет успеха не в скорости, а в качестве, чтобы не потерять ни одного зёрнышка.