В МТС рассказали о способах поддержки старшего поколения в условиях цифровизации

На пресс-конференции в Доме прессы, посвященной диалогу поколений в условиях цифровизации, представитель МТС рассказал о ключевых инициативах компании по поддержке людей старшего возраста. Центральное внимание было уделено социальному проекту #НаучиСвоихБлизких, который помогает осваивать современные технологии.

Инициатива реализуется уже почти 5 лет и включает двухуровневую программу с лекциями, практическими заданиями и обучающими видео. Только в этом году бесплатный курс прошли более 200 человек, еще около 100 занимаются в данный момент.

Программа обучения построена поэтапно. Слушатели базового уровня узнают, как пользоваться мессенджерами, записываться к врачу, совершать онлайн-заказы, использовать мобильный банкинг, а также защищать себя от мошенников. На продвинутом уровне осваивают работу с картографическими сервисами, транспортными приложениями, маркетплейсами, презентациями и инструментами искусственного интеллекта.