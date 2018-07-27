На месте будущего белорусско-китайского производства по переработке зерна заложили первый камень

Новости Беларуси. 27 июля под Минском заложили первый камень на месте будущего высокотехнологичного производства по переработке зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуют Беларусь и Китай. В составе агрохолдинга 14 заводов. Их задача – глубокая переработка зерновых по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот, которые мы сегодня закупаем. Часть полученной продукции будет идти на экспорт – в Россию, Украину, страны ЕС и сам Китай. Реализовывать проект будет в три этапа. Планы у сторон более чем амбициозные. Рядом с производством возведут даже социальную инфраструктуру для специалистов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

4 миллиарда 200 миллионов весь это проект стоит в юанях. Поэтому уже первый транш прошел. Все внутригосударственные процедуры отработаны. Примерно 2/3 будет наших работать, 1/3 – китайских специалистов. Все строители будут задействованы. Тысяча мест рабочих. Здесь потребуются высококвалифицированные рабочие, там создан лабораторный корпус по биотехнологическим разработкам. Два назначения: это и новейшие технологии, которые свои будем отрабатывать и это кафедра или своего рода вуз для подготовки биотехнологов высочайшей квалификации на этом предприятии.

Чан Чжэньмин, председатель правления корпорации CITIC Group:

В целом стоит отметить, что будущее производство агропромкомплекса будет работать на основе биотехнологий. А сама биотехнология – самая перспективная в ХХI веке. Такая технология более чем подходящая для получения конечных продуктов на основе сельхозсырья. Это производство очень подходит для тех стран, где очень богатая сырьевая база в сельском хозяйстве.

